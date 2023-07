Und ja, die Situation sei damals besonders gewesen. Jedoch sei das Potenzial dafür, dass sich heute erneut Sondersituationen ergeben würden, erheblich. Die auffälligste und bedrohlichste Entwicklung sei derzeit die globale Hitzewelle. Der vergangene Monat gehe als der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte ein. Die hohen Temperaturen würden in Griechenland für katastrophale Waldbrände sorgen. Ganz generell würden sie für Südeuropa sowie für Teile der USA und Chinas Trockenheit, Wasserknappheit und eine geringere Produktivität der Beschäftigten bedeuten.



Missernten könnten zu höheren Lebensmittelpreisen führen, niedrige Wasserstände bei Rhein und Mississippi würden potenziell für höhere Transportkosten sorgen, die Auslastung von Wasserkraft- und Atomkraftwerken könnte deutlich sinken mit Folgen für die Energiepreise und in Deutschland werde über die Einführung der spanischen Siesta diskutiert. Dass eine Doppelliege mit Sonnenschirm an manchen italienischen Stränden in diesen Tagen bis zu 120 Euro pro Tag koste, sei nur eine besonders anschauliche anekdotische Evidenz für das Inflationspotenzial, dass die ungewöhnlichen Temperaturen mit sich führen würden.



Ähnlich wie die Ölkrisen der 1970er Jahre handle es sich bei der aktuellen Hitzewelle ebenfalls um ein globales Phänomen, das überall zu einer höheren Inflation führen könne. Die Hoffnung, es könne sich nur um eine Phase handeln, sei vermutlich nur das, eine Hoffnung. Denn mit der Ankunft von dem Wetterphänomen El Niño könnte der Temperaturanstieg einen weiteren Impuls erhalten.



Das Gegenstück zu der Hitzewelle seien Starkregenereignisse, die Anfang Juli beispielsweise Vermont, USA und Himachal Paradesh, Indien und auch Teile Japans heimgesucht hätten. Auch sie hätten das Potenzial, Ernten zu vernichten, Transportwege zu versperren und Versicherungspolicen teurer werden zu lassen. Kurz, inflationstreibende Effekte seien auch hier gut möglich.



Zu den weiteren Faktoren, die die Inflation erneut nach oben treiben könnten, zähle der andauernde Krieg in der Ukraine sowie ein überraschend kalter und/oder lang anhaltender Winter. Während letzterer zwar nicht so recht zu der aktuellen Hitzewelle passen wolle, sollte man extreme Wetterphänomene auf der Rechnung haben. Das Ende des Getreideabkommens, dass Russland nicht verlängern habe, erhöhe wiederum die Gefahr, dass es zu erneuten Nahrungsmittelengpässen insbesondere in Entwicklungsländern komme und Lebensmittelpreise wieder stark steigen würden.



Und schließlich komme noch ein ganz klassischer Gesichtspunkt dazu: Die globale Rezession wolle nicht kommen. Zwar habe man in der Eurozone bereits zwei Quartale hintereinander eine Schrumpfung des BIP gesehen und in den USA liege die Rezessionswahrscheinlichkeit für die nächsten sechs Monate gemäß dem Modell über 50%. Aber es würden keine Massenentlassungen stattfinden, die Arbeitsmärkte würden vielmehr relativ robust bleiben, oder anders ausgedrückt: Die Arbeitnehmer hätten keinerlei Anlass auf höhere Lohnforderungen zu verzichten. Gleichzeitig hätten die Unternehmen immer noch relativ viel Preissetzungsmacht, wie insbesondere die HCOB PMI für den Dienstleistungssektor zeigen würden. Kurz: Ohne Rezession werde der Inflationsrückgang eher bescheiden bleiben.



Während also die aktuelle Inflationsdynamik nach unten zeige, gebe es reichlich Risiken und strukturelle Faktoren, die es naiv würden erscheinen lassen, an der Inflationsfront Entwarnung zu geben. Auf einem anderen Blatt stehe, ob die Notenbanken mit weiteren Zinsschritten auf erneute durch wenig beeinflussbare Ereignisse und strukturelle Entwicklungen (Stichworte: Steigende CO2-Preise, Demografie) reagieren sollten. Die Antwort darauf laute: Festhalten an dem jetzt erreichten relativ hohen Zinsniveau. Sich durch weitere Zinserhöhungen gegen Faktoren auflehnen, die sich dem Einfluss der Zentralbank entziehen würden, mache hingegen wenig Sinn. (27.07.2023/ac/a/m)







