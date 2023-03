Das Spieleangebot im Online Casino

Sicherheit und Lizenz

Zahlungsoptionen

Wenn Sie in einem Online Spielsalon echte Gewinne erspielen möchten, die Sie sich am Ende auch auf Ihr Girokonto überweisen lassen können, müssen Sie selbstverständlich auch einen Einsatz riskieren. Daher ist eine gute Auswahl an seriösen Zahlungsmethoden unabdingbar. Die Spielbanken haben meistens eine ganze Liste im Angebot. Schauen Sie dort einfach nach, ob eine Methode, die Sie auch sonst präferieren, darunter vertreten ist. Es gibt diverse Möglichkeiten, von der Banküberweisung über Prepaidmethoden bis hin zu Kryptowährungen. Bedenken Sie aber, dass nicht alle Einzahlungsmethoden auch problemlos für Auszahlungen verwendet werden können. Im Zweifel ziehen Sie am besten den Kundenservice zu Rate.



Kundenservice

In dem Online Spielsalon Ihrer Wahl sollte rund um die Uhr ein kompetenter Kundendienst zur Verfügung stehen. Gerade wenn echtes Geld auf das Spielerkonto übertragen wird und dann zum Einsatz kommt, müssen Mitarbeiter bereitstehen, falls Fragen oder Schwierigkeiten auftauchen. Es gibt dabei zwei Kontaktmöglichkeiten, die man heutzutage als Standard ansehen kann. Das ist zum einen der Kontakt per E-Mail, bei dem man längere Anliegen ausführlich schildern kann. Allerdings muss man dann ein wenig auf die Antwort warten.



Die schnellere Variante ist zum anderen der Live Chat, bei dem Tag und Nacht Mitarbeiter in den Landessprachen bereitstehen sollten, an deren Spieler sich das Casinoangebot richtet. Prüfen Sie ruhig vor einer Anmeldung, ob der Kundendienst in einer Sprache verfügbar ist, die Sie beherrschen. Einige Casinos bieten auch noch eine telefonische Hotline an. Diese Option ist allerdings ein wenig aus der Mode gekommen, da die möglichen Gebühren ein wenig abschreckend sind.



Bonusangebote im Online Casino

Für viele Kunden sind die Bonusangebote im Online Spielcasino ganz besonders wichtig. Dabei erhalten Sie teils kostenlose Prämien für die Registrierung, mit denen Sie gefahrlos ins Spiel einsteigen können. Bonusprämien bestehen in den meisten Fällen aus Free Spins für Spielautomaten oder aus Bonusguthaben. Kostenlose Prämien werden eigentlich nur für Neukunden angeboten. Aber auch treue Spieler dürfen sich immer wieder über Boni freuen, die vergeben werden, wenn das Spielerkonto mit neuem Kapital aufgeladen wird. Manche Spielbanken bieten ihren Kunden regelmäßige Aktionen an. Die Promotionen werden häufig mit hohen Bonussummen und vielen Freispielen beworben, doch Sie sollten immer ganz besonders auf die Bonusbedingungen achten.



Die Bonusbedingungen



Im Grunde gibt jede Promotion im Casino Bonusbedingungen vor, die erfüllt werden müssen. Wenn Sie die Prämien nutzen möchten, um einen Gewinn zu erspielen, der dann ausgezahlt wird, müssen Sie besonders auf die Details achten. Denn die Boni sind mit Umsatzvorgaben belegt. Sie schreiben vor, wie oft ein Guthabenbetrag oder Freispielgewinne innerhalb einer vorgegebenen Zeit im Casino umgesetzt werden müssen, bevor eine Auszahlung auf Ihr Girokonto erfolgen kann. Achten Sie daher immer auf die Bonusbedingungen und die AGB der Plattform.



Immer den Casinoanbieter überprüfen

Um sicherzugehen, dass Sie es mit einem seriösen Anbieter zu tun haben, können Sie die Berichte von Expertenplattformen nutzen, von denen es einige im Internet gibt. Aber man sollte auch selbst stets aufmerksam sein und auf die genannten Details achten.



Die Freizeitgestaltung bedeutet für jeden etwas anderes. Manche treiben gerne Sport, widmen sich der Kunst oder schauen sich immer wieder gern The Batman an, der bereits wie andere DC Filme 2021 erschienen ist. Falls Sie das Casinospiel als neues Hobby für sich entdecken möchten, sollten Sie unsere Tipps beherzigen und sich unbedingt auch über das verantwortungsvolle Spiel informieren. (16.03.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Haben Sie im Internet auch schon einmal Werbebanner entdeckt, die mit einem Bonus ohne Einzahlung werben oder Ihnen anbieten, Book of Ra kostenlos spielen zu können? Wenn Sie sich fragen, was es damit auf sich hat, dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Eventuell haben Sie auch schon einmal überlegt, ob man es riskieren kann, in einem Online Casino zu spielen und ob diese Plattformen überhaupt vertrauenswürdig sind. Online Spielbanken bieten die oben genannten Aktionen an, von daher können wir direkt beide Fragestellungen abhandeln und Ihnen einen kleinen Leitfaden für Einsteiger im Online Casinospiel zur Verfügung stellen.Zunächst einmal ist festzuhalten, dass sich Casinospiele im Internet einer sehr großen Beliebtheit erfreuen. Längst spielen weit mehr Menschen in den Online Spielsalons als in traditionellen Glücksspielbetrieben vor Ort. Immerhin stehen die Spiele im Internet rund um die Uhr zur Verfügung, man muss nicht das Haus verlassen, hat sich somit keinerlei Dresscode zu beugen und findet dennoch eine deutlich größere Auswahl an Spielen vor, als eine landbasierte Spielbank je anbieten könnte. Schauen wir nun einmal, was genau in einem Online Casino auf Sie wartet und worauf zu achten ist.Die Spielbanken im Internet bieten riesige Spielesammlungen an, in denen jede Menge Abwechslung geboten wird. Die größte Kategorie stellen eigentlich immer die Online Spielautomaten. Sie sind die digitalen Nachfolger der mechanischen, die früher in Spielhallen und Kneipen hingen. Im Online Casino findet man hunderte dieser Online Slots, die von zahlreichen unterschiedlichen Herstellern entwickelt werden und sich in ihrem Themenhintergrund und den einzelnen Funktionen teils stark unterscheiden. Ihnen ist allerdings das einfache Spielprinzip gemeinsam, was sicherlich ein Teil ihres Erfolgs ist.Neben den Slots werden auch zahlreiche Tischspiele angeboten. Darunter fallen etwa die Klassiker Roulette, Blackjack und Poker. Sie können gegen den Computer gespielt werden oder im Live Casino, falls die Plattform eines anbietet. Hier werden die Casinoklassiker dann per Livestream übertragen und Sie spielen gegen echte Dealer.Es ist wichtig, dass Ihnen die Spieleauswahl der Plattform zusagt. Wichtiger ist aber, ob das Casino seriös ist und dort sicher gespielt werden kann. Deswegen ist im Fußbereich der Startseite immer auf eine gültige Glücksspiellizenz zu achten, die in Deutschland oder bei anderen europäischen Lizenzbehörden ausgestellt worden sein sollte. Natürlich sollte die Casinowebseite mit einer sicheren SSL-Verschlüsselung arbeiten und über die Verwendung Ihrer Daten informieren. Die Fairness der Spiele und geprüfte Auszahlungsquoten können durch Zertifikate unabhängiger Prüfinstitute wie eCOGRA oder iTech Labs bestätigt werden, aber nicht jedes Casino hat diese, auch wenn sie dennoch seriös sind.