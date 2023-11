Einhalten des Zahlungsziels bei Rechnungslegung

Überziehen des Girokontos mithilfe eines Dispokredits vermeiden

Trennung von verwaisten Verträgen

Beispielhaft lassen sich hier folgende Verträge nennen:



Bankkonten

Kreditkarten

Ratenzahlungsvereinbarungen

Mobilfunkverträge

Leasingverträge

Konten bei Onlinehändlern

Es lohnt sich, derartige bestehende Geschäftsbeziehungen einmal zu durchforsten und auf den Prüfstand zu stellen. Was nicht mehr benötigt und gekündigt wird, kann die Kreditwürdigkeit optimieren.



Vorsicht bei "jetzt kaufen und später zahlen"

Beim Einkauf im Internet wird oftmals die Funktion der späteren Bezahlung angeboten. Wer sie in Anspruch nimmt, riskiert unter Umständen eine Abwertung des SCHUFA-Scores. Grund hierfür ist, dass es sich bei dem Zahlungsaufschub um einen kleinen Kredit handeln kann. Deshalb gilt es, vorzugsweise sofort zu zahlen.



Einholen einer SCHUFA-Auskunft und gegebenenfalls Berichtigung verzeichneter Daten

Wie es um die eigene Bonität bestellt ist, fördert ein Blick in die SCHUFA-Dokumentation zutage. Hierfür ist bei der Auskunftei ein Antrag zu stellen. Dass es zu Fehleintragungen kommt, hat man selbst nicht in der Hand. Man hat jedoch das Recht, offensichtliche und nachweisbare Fehler korrigieren zu lassen.



Fazit

Grundsätzlich gilt: Das Verzeichnen der Kreditwürdigkeit in einer nationalen Datenbank hat den Zweck, das Vertrauen zwischen Vertragsparteien zu stärken. Wer die genannten Punkte im Alltag berücksichtigt, legt hiermit den Grundstein, im Fall der Fälle als kreditwürdige Person eingeschätzt zu werden.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In die Situation, auf fremdes Geld angewiesen zu sein, kann jeder im Leben einmal kommen. Doch je häufiger das der Fall ist, desto ungünstiger kann es um die eigene Bonität bestellt sein. Fragen Kreditgeber den SCHUFA-Score ab und fällt dieser nicht zu deren Zufriedenheit aus, kann es passieren, dass der Darlehensgeber von dem in Aussicht gestellten Kreditvertrag abrückt. Gut beraten ist deshalb derjenige, der sich bereits ohne die Notwendigkeit eines Darlehens um eine hohe Kreditwürdigkeit bemüht. An welchen Einflussfaktoren es dabei zu arbeiten gilt, stellt dieser Beitrag in einem Bonitätsporträt vor.Wird beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen eine Rechnung gestellt, tut man gut daran, diese innerhalb der vom Verkäufer gesetzten Zahlungsfrist zu begleichen. Ist das nicht der Fall und erstellt der Verkäufer eine Zahlungserinnerung, hat dies auf den SCHUFA-Score in aller Regel zunächst keine nachteiligen Auswirkungen. Gleiches gilt für eine erstmalige Mahnung. Verstreichen jedoch die Fristen wiederholter Mahnungen, ohne dass der Verkäufer einen Zahlungseingang verzeichnet, kann dies die Kreditwürdigkeit negativ beeinflussen. Wer nicht sofort bezahlen kann, sollte sich die Zahlung im Kalender auf fristgerechte Wiedervorlage legen. Dieser Artikel von Enqome zeigt, wie sich Barmittel zur Rechnungsbegleichung finden lassen, ohne sich in die Situation begeben zu müssen, Anlageprodukte wie Aktien zu diesem Zweck anzuzapfen.Ein weiterer Faktor, den es zugunsten einer hohen Kreditwürdigkeit so gut wie möglich zu umgehen gilt, ist die Inanspruchnahme eines Dispokredits. Hierbei spielt vor allem die Häufigkeit der geduldeten Überziehung eine Rolle. Es bleibt zu prüfen, ob das Aufnehmen eines Minikredits eine Alternative zum Dispokredit sein kann, ohne dass dieser die Bonität belastet.Wie häufig Eintragungen in der SCHUFA zur eigenen Person vorgenommen werden, entzieht sich der Kenntnis vieler Verbraucher. Grundsätzlich kann jedes Ereignis, bei dem im Hintergrund der Bedarf nach finanziellen Mitteln eine Rolle spielt, den SCHUFA-Score drücken.