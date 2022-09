Frage 2: Wie negativ werde sich der Winter in Europa auf das Wachstum auswirken?



Die Wirtschaft werde schwächeln. Der inflationsbereinigte Konsum und die Industrieproduktion würden wahrscheinlich zurückgehen. "Es ist aber noch zu früh, um den wirtschaftlichen Schaden zu überblicken", habe Brown gesagt und ergänzt: "Wir erwarten starke fiskalische Unterstützungsmaßnahmen der europäischen Regierungen, um sicherzustellen, dass es ein temporäres Problem bleibt." Langfristig könnte die Energiekrise der Katalysator für die Regierungen sein, um die Aktivitäten in Richtung Energiesicherheit und Dekarbonisierung voranzutreiben.



Frage 3: Werde Chinas Konjunkturabschwächung enden?



Hierauf antworte Brown mit einem "Ja, aber ". Gerade in jüngster Zeit habe die chinesische Regierung ihre Maßnahmen zur Wirtschaftsankurbelung verstärkt. Die Anreize würden allerdings nicht so üppig ausfallen wie nach der globalen Finanzkrise. "Die Stabilisierung der Wirtschaft dürfte reichen, um inländische Vermögenswerte und Rohstoffen zu unterstützen. Aber sie wird nicht reichen, um sich wesentlich auf die restliche Welt auszuwirken", meine Brown.



Rückschlüsse für die Asset Allocation:



Das Festhalten der US-Notenbank an einer restriktiven Politik setze eine Obergrenze für die Bewertung von Risikoanlagen. Gleichzeitig sorge die robuste US-Wirtschaft für einen soliden Boden. "Wir gewichten Aktien neutral, sind hier aber etwas vorsichtiger positioniert", so Brown. Dass die US-Notenbank mit ihren Zinserhöhungen die wirtschaftliche Dynamik reduzieren wolle und nicht wie andere Notenbanken in einem Stagflationsumfeld agieren müsse, dürfte den US-Dollar weiter stärken und spreche für einen währungsgesicherten Trade von US-Aktien gegen den Rest der Welt. (19.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die zahlreichen negativen Nachrichten lassen nur wenig Optimismus für ein Licht am Ende des Tunnels zu, so die Experten von UBS Asset Management (UBS-AM).Aber: "Um es ähnlich wie Warren Buffett zu beschreiben, gab es schon immer Konjunkturzyklen und zugleich auch Unternehmen, die in den verschiedenen Phasen der Wirtschaft - waren sie noch so angespannt - profitiert haben und trotzdem gewachsen sind. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, langfristig investiert zu bleiben", so Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS-AM.Das Managen von Risiken spiele in dieser aktuellen Phase hoher Unsicherheit eine entscheidende Rolle. "Unserer Ansicht nach werden drei Schlüsselfragen, die die großen Wirtschaftsregionen betreffen, ausschlaggebend für die Wertentwicklung der Vermögenswerte im letzten Drittel des Jahres 2022 sein", so Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS-AM.Browns Antwort hierauf sei ein klares Nein: "Die Notenbank wird wahrscheinlich weiterhin kommunizieren, dass die Zinsen im restriktiven Bereich bleiben, um den Inflationsdruck zu dämpfen." Insgesamt dürfte die Inflation zum Jahresende einfach noch zu hoch sein, um Zinssenkungen in Betracht zu ziehen. Die Märkte würden zu akzeptieren beginnen, dass die Bekämpfung der Inflation eher ein Marathon werde, die Erwartungen an künftige Zinssenkungen seien bereits gesunken.