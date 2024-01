Eine neue Dynamik im internationalen Handel lasse sich beobachten. Multinationale Unternehmen würden ihre Produktionsstandorte diversifizieren und die Produktion näher an ihre Heimatländer verlagern - was attraktive Chancen mit sich bringe.



Das bestehende globalisierte Modell der erweiterten Lieferketten werde zunehmend in Frage gestellt. Multinationale Unternehmen würden Onshoring, Nearshoring und/oder Friendshoring der Produktion erwägen, getrieben von Bedenken hinsichtlich der Resilienz und Zuverlässigkeit ihrer Lieferketten. Die Zeit der leichten Gewinne - die Globalisierungsdividende - könnte vorbei sein, da die Versorgungssicherheit immer wichtiger werde.



Die Pandemie habe die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen dem Westen und China weiter verschärft, da weit verbreitete Engpässe in der chinesischen Lieferkette die Inflation verstärkt hätten. Der Russland-Ukraine-Konflikt habe ähnliche Abhängigkeiten aufgezeigt, insbesondere in Bezug auf Energie und Landwirtschaft in Europa.



Multinationale Unternehmen würden ihre Produktion diversifizieren und sie näher an ihr Heimatland verlagern. Das sogenannte Reshoring, der Abkehr vom globalisierten Modell der erweiterten Lieferketten, das den internationalen Handel in den letzten Jahrzehnten geprägt habe, könne Volkswirtschaften, die solche Unternehmen anziehen würden, zu Wachstum verhelfen.



Der Strukturwandel dürfte die Energiewende beschleunigen und den Trend zur Dekarbonisierung verstärken. Jüngste geopolitische Spannungen, wie der Konflikt in der Ukraine, würden die Notwendigkeit für Länder offenbaren, ihre Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen zu reduzieren. Das Bestreben, echte Fortschritte bei der Energiewende zu erzielen, habe zugenommen. (05.01.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Deglobalisierung ist Teil des von Schroders ausgerufenen "3D RESET", bestehend aus den drei "Ds": Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Demografie, so die Experten von Schroders.Schroders sei der Ansicht, dass diese anhaltenden Trends massive langfristige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gehabt hätten und weiterhin haben würden.Das Verständnis der drei "Ds" - wie sie sich auf die Weltwirtschaft auswirken würden, welche Bedeutung sie für die Volatilität an den Märkten hätten und wie aktive Anleger ihre Vermögenswerte optimal allokieren sollten - könnte der Schlüssel sein, um zu verstehen, was als Nächstes auf die Investor:innen zukomme und wo Chancen lägen.