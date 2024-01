Eine Investition von 1.000 US-Dollar in den S&P 500, die bei Amtsantritt von Franklin D. Roosevelt 1933 getätigt worden sei, wäre am 30. Juni 2023 über 19 Millionen US-Dollar wert gewesen. In dieser Zeit habe es acht demokratische und sieben republikanische Präsidenten gegeben. "Die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen mögen beispiellos erscheinen, aber ein Blick auf vergangene Wahlzyklen zeigt, dass jeder Wahlkampf von Kontroversen und Unsicherheiten begleitet war", so Braun. "Und in jedem Fall hat sich der Markt im Laufe der Zeit als widerstandsfähig erwiesen." Erfolgreiche Anleger würden auf Kurs bleiben und sich eher auf die Zeit im Markt als auf das Timing des Marktes verlassen.



"Das Ungewisse ist die Vorwahlsaison", erläutere Braun. "Bei so vielen Kandidaten auf dem Wahlkampftrip - bis Mitte 2023 hatten 14 Republikaner ihre Kandidatur angekündigt - kann die Bandbreite der Ergebnisse beängstigend wirken." Diese Unbeständigkeit sei jedoch oft nur von kurzer Dauer. Nach dem Ende der Vorwahlen würden die Märkte in der Regel zu ihrem normalen Aufwärtstrend zurückkehren. Geduldige Anleger, die den Kurs beibehalten hätten, würden oft belohnt. Seit 1932 hätten Aktien in den zwölf Monaten nach Abschluss der Vorwahlen (wenn man den 31. Mai als Maßstab nehme) im Durchschnitt um 11,3 Prozent zugelegt, verglichen mit nur 5,8 Prozent in ähnlichen Zeiträumen in Nichtwahljahren. "Dies sind jedoch nur Durchschnittswerte", betone Braun. "Anleger sollten nicht versuchen, den Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt zu bestimmen." Stattdessen könne ein langfristiger Ansatz den Anlegern helfen, der Volatilität zu widerstehen und darauf zu vertrauen, dass sich die Märkte im Laufe der Zeit tendenziell nach oben bewegen würden, selbst in Wahljahren.



"Viele Anleger sind mit Blick auf die Märkte im Jahr 2024 nervös", resümiere Braun. "Präsidentschaftskandidaten lenken die Aufmerksamkeit oft auf die Probleme des Landes, und Kampagnen neigen dazu, negative Botschaften zu verstärken." Es sei also kein Wunder, dass auch die Anleger ein wenig pessimistisch würden. Dies könne zu einem Problem werden, wenn sie zulassen würden, dass sich ihre Stimmung auf ihr Geld auswirke. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Anleger vor Wahlen häufiger in Geldmarktfonds - traditionell eine der risikoärmsten Anlageformen - investiert haben", so Braun. "Im Gegensatz dazu verzeichneten Aktienfonds im Jahr unmittelbar nach einer Wahl die höchsten Nettozuflüsse. Dieser Trend gilt sogar für internationale Fonds." Dies deute darauf hin, dass die Anleger in Wahljahren das Risiko minimieren und abwarten wollen, bis die Unsicherheit nachlasse, bevor sie sich wieder riskanteren Anlagen wie Aktien zuwenden würden, so die Experten der Capital Group. Doch Markt-Timing sei selten eine langfristig erfolgreiche Anlagestrategie und könne ein großes Problem für die Portfoliorendite darstellen.



"In einem Wahljahr sollte man sich mit seinen Investitionen nicht zurückhalten", sage der Aktien-Experte. "Anleger, die in Wahljahren voll investiert waren oder beispielsweise monatliche Beiträge in einen Pensionsplan einzahlten, schnitten durchschnittlich immer am besten ab." Diese Anleger hätten über den gesamten Zeitraum höhere durchschnittliche Portfoliobestände und hätten häufiger die Anleger übertroffen, die länger in Bargeld investiert gewesen seien. Das Festhalten an einem soliden langfristigen Anlageplan, der auf den individuellen Anlagezielen basiere, sei in der Regel die beste Vorgehensweise. "Unabhängig davon, ob diese Strategie darin besteht, das ganze Jahr über voll investiert zu sein oder regelmäßig zu investieren, sollten die Anleger in jedem Fall das Markt-Timing im Zusammenhang mit der Politik vermeiden", bilanziere Braun. Wie so oft beim Investieren gehe es darum, kurzfristigen Lärm beiseite zu schieben und sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren. (15.01.2024/ac/a/m)







Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Am heutigen Montag beginnt mit den Vorwahlen in Iowa die heiße Phase des Wahlkampfes in den Vereinigten Staaten, so die Experten der Capital Group.US-Präsidentschaftswahlen könnten spaltend und beunruhigend sein. Manchmal scheine das Schicksal der Welt auf dem Spiel zu stehen. Aber seien Wahlen wirklich so wichtig, wenn es um Investitionen gehe? Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, sei der Meinung, dass langfristig orientierte Anleger unabhängig vom Ausgang der Wahlen gut aufgestellt seien.