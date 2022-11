Abwägen von Einsetzen

Geduld ist beim Spielen alles

Beim Pokerspielen kann Ungeduld alles zunichtemachen. Dieses Phänomen ist gerade bei den niedrigen Limits immer wieder zu beobachten. Unerfahrene Spieler hoffen verzweifelt auf ein gutes Blatt. Wenn dieses nicht kommt, versuchen sie einen Bluff. Die erfahreneren Spieler riechen den Braten und fallen nicht darauf hinein. Innerhalb von Sekunden ist das erspielte Geld weg.



Nie alles auf eine Karte setzen

Das Diversifizieren ist an der Börse überlebenswichtig. Wer alle Eier in einen Korb legt, riskiert viel - zu viel, wie sich in den meisten Fällen zeigt. In jedem noch so seriösen Unternehmen kann es überraschend zu Problemen kommen. Wenn eine Gewinnwarnung über die Ticker läuft, ist es meistens schon zu spät, um ohne Verluste aus der Sache herauszukommen.



Erfolgreiche Glücksspieler setzen nie alles auf eine Karte – selbst beim Pokerspielen nicht. Zwar gibt es beim No Limit Hold‘em die Möglichkeit, "All in" zu gehen und den gesamten Chipstapel zu setzen. Kein professioneller Spieler setzt jedoch sein gesamtes Guthaben, sondern lediglich die Chips, die auf dem Tisch liegen.



Auch im Bereich der Sportwetten ist es üblich, nur einen Teil des Guthabens auf ein einzelnes Event zu setzen. Findet man den sogenannten "todsicheren Tipp", empfiehlt es sich, nicht mehr als 2 Prozent der Bankroll zu setzen. Neulingen fällt es oft schwer, den todsicheren Tipp zu erkennen. Oft handelt es sich dabei um Favoritenwetten, bei denen nichts schiefgehen kann.



Die Autoplay-Falle

Seit dem Inkrafttreten des neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrags im Juli 2021 ist es in Deutschland lizenzierten Casinos untersagt, Spielautomaten mit Autoplay-Funktion anzubieten. Diese Funktion gibt dem Spieler die Möglichkeit, mehrere Runden hintereinander laufen zu lassen, ohne jedes Mal den Start-Button betätigen zu müssen. Diese Regelung wurde nicht ohne Grund eingeführt: Schon viele Spieler haben durch die Autoplay-Funktion ihr gesamtes Guthaben verloren.



Automatisiertes Handeln gibt es an der Börse schon lange, doch nie war es so verbreitet wie heute. Besonders im Bereich des Forex-Handels setzt sich zunehmend das computergesteuerte Trading durch. Die entsprechenden Tools sind jedoch nur bedingt mit Autoplay-Slots vergleichbar, da der Investor Limits setzen kann. Werden die Verluste zu groß, wird der Handel ausgesetzt.



Es muss hinzugefügt werden, dass es auch in Online Casinos die Möglichkeit gibt, persönliche Limits zu setzen. Dies ist jedoch nicht in jeder Spielbank ohne Weiteres möglich. Teilweise muss erst der Support kontaktiert werden, um Obergrenzen für Verluste, Einzahlungen und Einsätze festlegen zu können. Einige Casinos handeln vorbildlich und geben den Spielern schon bei der Anmeldung die Möglichkeit, persönliche Limits festzulegen.



Fazit

Fazit

So unterschiedlich die Gambling-Welt und die Börse auch sind – Investoren und Online-Zocker haben mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint. Vor allem, was das Thema Geduld betrifft, zeigen sich deutliche Parallelen. Wer langfristig erfolgreich sein will, benötigt in beiden Welten außerdem ein hohes Maß an Geschick und Können. Wissen ist für einen Investor die wichtigste Währung. So lässt sich ein Desaster wie am Neuen Markt, der tatsächlich mit einem Spielcasino verglichen werden kann, verhindern. (22.11.2022/ac/a/m)









