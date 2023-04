- Wie erwartet hätten auch Goldaktien ihre Abhängigkeit vom Goldpreis gezeigt, indem sie sich deutlich besser entwickelt hätten als das Edelmetall. Es sei erwähnenswert, dass Goldaktien in den letzten zwei Jahren von überverkauften Niveaus im Vergleich zu Gold ausgegangen seien.



- Der Goldpreis habe seine Kursgewinne selbst dann noch halten können, als die FED ein weiteres Mal die Zinsen angehoben habe. Gold habe im Zeitraum der letzten drei Zinserhöhungen um mehr als 20 Prozent zugelegt - wie schon während des letzten Zinserhöhungszyklus habe es sich deutlich vor einer Pause oder einem Schwenk der FED erholt.



- Die weltweiten Bestände der Goldbarren-ETFs, unser bester Indikator für die Anlegernachfrage, hätten erstmals seit April 2022 im März wieder Nettozuflüsse, und zwar um fast 1 Prozent, verzeichnet. Es bestehe eine starke positive Korrelation zwischen dem Goldpreis und den Beständen der Gold-ETFs.



- Die Netto-Long-Positionierung von Gold an der COMEX habe ebenfalls zugenommen. Zum 31. März 2023 hätten sich die Netto-Long-Positionen an der COMEX nach Angaben des World Gold Council auf rund 482 Tonnen belaufen.



"Zusammenfassend würden wir sagen, dass sich Gold und Goldaktien genau so entwickelt haben, wie wir es in diesem Umfeld erwarten würden", ergänzt Joe Foster, Portfoliomanager bei VanEck. "Außerdem sind wir der Meinung, dass diese Wertentwicklung die Rolle von Gold als sicherer Hafen und als legitime Form der Portfolioabsicherung bestätigt. Die Entwicklungen des letzten Monats sollten ein Weckruf für diejenigen sein, die nicht im Goldsektor engagiert sind. Und der Einstieg ist auch nicht so schlecht. Denken Sie einmal darüber nach: Trotz des erhöhten Risikos im März hat Gold nicht einmal sein Allzeithoch erreicht."



"Wir glauben nicht, dass der Markt die künftigen Risiken vollständig widerspiegelt. Die FED kam wieder einmal zur Rettung. Die Krise scheint vorerst eingedämmt", sage Imaru Casanova. Das Verbrauchervertrauen sei im März sogar gestiegen, und der US-Aktienmarkt habe den Monat mit Gewinnen abschließen können. Selbstzufriedenheit mache sich breit. Dieses Marktgeschehen deute darauf hin, dass die Party am Aktienmarkt noch nicht vorbei sei. "Niemand will, dass die Party zu Ende geht, und schon gar nicht will jemand zu früh gehen und etwas verpassen. Aber wenn Glasscherben auf dem Boden liegen, weiß jeder, dass es an der Zeit ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie man nach Hause kommt. Gold könnte das perfekte Vehikel sein", so Casanova. (24.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "In unserem Kommentar zum Februar war die Hauptaussage, dass der Markt die negativen Auswirkungen anhaltend höherer Zinsen auf das globale Finanzsystem ignoriert", sagt Imaru Casanova, Goldexpertin und stellvertretende Portfoliomanagerin bei VanEck im aktuellen Goldkommentar."Dort haben wir ein Beispiel für die jüngsten Zahlungsausfälle zweier großer Büroeigentümer angeführt, die durch das höhere Zinssatzniveau verursacht wurden, und auf das Potenzial für weitere Probleme aufgrund der Rekordverschuldung in der Welt hingewiesen."Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) sei dadurch ausgelöst worden, dass sich die Bank habe rekapitalisieren müssen, da ihr umfangreiches Portfolio an Staatsanleihen aufgrund steigender Zinsen an Wert verloren habe. Die meisten würden zustimmen, dass die Ereignisse des letzten Monats ein Lehrbuchbeispiel dafür seien, warum man Gold besitzen sollte. Wie also habe Gold abgeschnitten? Hier seien einige der Beobachtungen der Experten:- Im März habe das Gold getan, was wir von ihm in Krisenzeiten erwarten würden. Gold habe besser abgeschnitten als der US-Dollar, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), Rohöl, Kupfer und Anleihen.