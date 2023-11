• Zu diesem Zweck habe Nordex den Einsatz von Balsa- und Polyvinylchlorid (PVC)-Schaumstoffen reduziert, was die Emission schädlicher Gase bei der Entsorgung von Blattabfällen verhindere.



• Darüber hinaus sei Nordex Teil von Horizon Europe, einem fast 100 Mrd. Euro schweren EU-Rahmenprogramm. Diese Initiative ziele darauf ab, Wissenschaft und Innovation zu fördern, um den Klimawandel zu bekämpfen und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.



• Neben dem End-of-Life-Recycling ziele Nordex darauf ab, die Lebensdauer von Windenergieanlagen zu verlängern, was sich positiv auf die wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit auswirke.



• Mit einem Lacksystem würden die Blätter vor Erosion und Witterungseinflüssen geschützt. Das reduziere den Wartungsaufwand, erhöhe die Effizienz und verlängere die Lebensdauer der Blätter.



Genau wie Windturbinen hätten auch Solarmodule eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 30 Jahren. Derzeit gebe es so gut wie kein Recycling von Solarmodulen am Ende ihrer Lebensdauer, da dieser Markt noch klein sei und die Infrastruktur für die Verschrottung und das Recycling der Module fehle. Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) schätze, dass bis zum Jahr 2030 weltweit 4 Mio. Tonnen und bis zum Jahr 2050 200 Mio. Tonnen an Altmodellen anfallen würden. Die Schwierigkeit beim Recycling von Solarmodulen sei, dass sie aus vielen Teilen bestünden, die alle zusammen in einem Produkt verwendet würden. Diese Materialien zu trennen und einzeln zu recyceln, sei ein komplexer und teurer Prozess. Wie der Eigentümer der Turbine sei auch der Eigentümer der Solarmodule für die Aufbereitung der Solarmodule am Ende ihrer Nutzungsdauer verantwortlich.



Fazit: Eine erfolgreiche Energiewende erfordere einen Sektor der erneuerbaren Energien, der auch nachhaltig sei. Die Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien durch Wind- und Solarenergie sei von entscheidender Bedeutung, müsse aber mit der Verbesserung der Ressourceneffizienz Hand in Hand gehen. Recycling sei daher ein entscheidender nächster Schritt in der Entwicklung des Sektors der erneuerbaren Energien. Als Impact-Investoren würden die Experten von Triodos IM die Vorreiter in der Branche unterstützen und gleichzeitig andere dazu anregen, das Gleiche zu tun. (06.11.2023/ac/a/m)







LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Wind- und Sonnenenergie spielen in der Energiewende nach wie vor eine Schlüsselrolle, so die Experten von Triodos Investment Management (IM).Mit der großflächigen Inbetriebnahme von Windturbinen Ende der 1990er und angesichts ihrer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren würden viele dieser binnen wenigen Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Daher stelle sich schon heute die Frage, was mit den Materialien passiere, die für den Bau dieser Anlagen verwendet worden seien.Während 85% einer Windturbine effizient recycelt werden könnten, seien die Flügel bislang schwer zu recyceln. Da es fast unmöglich sei, die einzelnen Komponenten zu trennen, müssten sie zusammen verarbeitet werden. Dies erschwere den Recyclingprozess und die Möglichkeit, einen Restwert aus den Schaufeln zu gewinnen.