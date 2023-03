Rekordumsätze in der Gaming-Industrie

In-Game-Käufe als wichtigstes Geschäftsmodell

Ein Blick in die Videospielhistorie zeigt, dass immer wieder bestimmte Schlüsseltechnologien für Aufwärtstrends verantwortlich waren. Als das Internet sich durchsetzte, war es plötzlich möglich, sich mit anderen Gamern aus der ganzen Welt zu messen. Derzeit profitiert die Branche ganz klar vom Siegeszug mobiler Endgeräte. Diese haben nicht nur für mehr Absatz gesorgt, sondern auch ganz neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Allen voran sind In-Game-Käufe wichtig geworden. Ein großer Teil der Umsätze werden über Mikrotransaktionen zum Freischalten von neuen Inhalten generiert.



Auch das immer populärer gewordene iGambling setzt auf ein ähnliches Modell. Wer in einem virtuellen Casino Spiele online und mit Echtgeld bestreiten möchte, der muss zuvor Einzahlungen tätigen. An diesem Punkt hat der Teilbereich der Online-Casinos Berührungspunkte mit anderen Schlüsseltechnologien wie den Kryptowährungen. So gibt es bei manchen Anbietern sogar die Option, per Bitcoin oder Ether einzuzahlen. Eine weitere Schnittmenge besteht bei der VR-Erfahrung, die manche Live-Casinos bieten. Große Konsolenhersteller möchten die VR-Technologie in der neusten Generation ebenfalls verstärkt nutzen. So könnte "Virtual-Reality" durch das Metaverse zur Schlüsseltechnologie der Zukunft werden.



Aktien aus Asien und den USA haben die Nase vorn

Zu den großen Gewinnern des aktuellen Booms zählen logischerweise die Big-Player. Nintendo, Sony und Microsoft sind für Anleger schon länger interessant. Neu ist der Fokus mancher Investoren auf Hardware-Hersteller wie NVIDIA, die nicht zuletzt wegen der massiven Preissteigerungen bei den eigenen Produkten beachtliche Umsatzgewinne verbuchen konnten. Keinesfalls zu verachten sind auch Spielehersteller und Publisher, die populäre und damit erfolgversprechende Dauerbrenner im Programm haben. Hierzu zählen beispielsweise Activision Blizzard mit der Call-of-Duty-Reihe und Epic Games mit seinem Trendgame Fortnite.



E-Sport-ETF als Alternative zur Einzelaktie

E-Sport-ETF als Alternative zur Einzelaktie

Die Gaming-Branche eignet sich aber nicht nur für Anleger, die gezielt in Einzelaktien ausgewählter Unternehmen investieren möchten, sondern auch für breit gestreute Langzeitstrategien. Eine geeignete Option sind E-Sport-ETFs. Die E-Sport-Szene wächst rasant und umfasst eine Vielzahl großer Messen und Turniere, bei denen sich Werbepartner und Gaming-Hersteller publikumswirksam präsentieren können. Den ETFs geht es daher häufig darum, die Wertentwicklungen in Schnittmengen verschiedener Branchen abzubilden. Hierzu zählen Entwickler sowie Publisher und sogar Unternehmen, die in der KI-Forschung aktiv sind. Wichtig ist, dass die Akteure einen gewissen Teil der Unternehmensumsätze im Bereich Gaming- und E-Sport machen. Weil diese ETFs recht breit aufgestellt sind, bieten sie einen gewissen Blick über den Tellerrand der Gaming-Industrie hinaus.









Ob an der Konsole, am Smartphone oder ganz klassisch am PC: überall wird gezockt. Videospiele und andere Spiele online sind so beliebt wie nie und der Trend scheint nicht abzureißen. Während die Gaming-Branche in den letzten Jahren zum klaren Krisengewinner aufgestiegen ist und alle anderen Bereiche der Unterhaltungsindustrie abgehängt hat, werfen auch immer mehr Anleger ein Auge auf Gaming-Aktien. Und tatsächlich ist es keine schlechte Idee, Wertpapiere von großen Publishern oder Hardware-Herstellern im Portfolio zu haben.Kaum eine Branche hat in der jüngsten Vergangenheit so stark zugelegt wie die Gaming-Industrie. Mit einem globalen Jahresumsatz von rund 180 Milliarden US-Dollar (stand 2021) haben Videospiele und artverwandte Produkte sowie Dienstleistungen das Musik- und Filmgeschäft längst überholt – und das trotz andauerndem Halbleitermangel. Viele Experten rechnen sogar mit einer Verdopplung der Umsätze bis zum Jahr 2030. Obwohl gerade der Konsolenmarkt aufgrund der Einführung neuer Systemgenerationen derzeit stark wächst, ist das Mobile-Gaming eine der Haupttriebfedern der bisherigen Entwicklung. Durch die ständige Verfügbarkeit und eine leistungsstarke Hardware fugieren Smartphones und Tablets zunehmend als portabler Ersatz für die klassische Spielkonsole.