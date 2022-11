Commerzbank formuliert ESG-Rahmenwerk für nachhaltige Investments

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Nicht überall zeigen sich die Auswirkungen der Energiekrise oder der hohen Inflationsraten. Es gibt Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, die über steigende Gewinne berichten, und das, obwohl der Finanzmarkt von zahlreichen Faktoren gebeutelt ist. DieÄhnlich wie der Commerzbank geht es auch. Das Leverkusener Unternehmen bestätigte Anfang November im Jahresausblick. Grund dafür sind einerseits gestiegene Verkaufspreise. Andererseits gab es aber auch interne Portfolioveränderungen, die für 17% plus im bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) sorgten. Aufgrund von Restrukturierungskosten im vergangenen Jahr lag das Ergebnis, wie Morningstar berichtete.Auch die Branche der nachhaltigen Geldanlagen kann sich derzeit nicht beklagen. So sieht das Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe laut einer Studie aus dem Februar dieses Jahres den Bereich vor allem bei jüngeren Investoren stark im Aufwind. Laut der Studie verfolgentendenziell stärker einen. Grundsätzlich gaben 31% aber an, dass ihnen Nachhaltigkeitskriterien bei der Geldanlage wichtig sind.Auch Fondsmanager berichten laut dem Bundesverband Deutscher Stiftungen, dass immer mehr Investoren zukünftig eine nachhaltigere Strategie bei der Geldanlage berücksichtigen wollen. So gaben 31% der Befragten in der "Studie zur Nachhaltigkeit" des Research Center for Financial Services CFin an, in der Zukunft auf nachhaltiges Engagement der ausgewählten Unternehmen zu achten., so der Ecoreporter. Besonders die Reduzierung der Treibhausgase ist bei der Auswahl der Geldanlagen von Bedeutung., gefolgt vom Umgang mit Abfall und Giftstoffen. https://www.ecoreporter.de/artikel/neue-studie-kirchliche-investoren-spielen-vorreiterrolle-bei-nachhaltigen-geldanlagen/ Grüne Finanzprodukte sind bei vielen Menschen in Deutschland sehr beliebt. Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) hat in einer repräsentativen Umfrage herausgefunden, dass. Auch bei Blackrock geht es um nachhaltiges Anlegen und der Vermögensverwalter unterstützt die Kampagne zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050.Auch die Bundesregierung beteiligt sich an Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Unter dem Motto "Die glorreichen 17" findet sich unter Ziel 13 der Klimaschutz, einschließlich des Zieles der Reduktion des CO2-Ausstoßes in die Umwelt. Jährliche CO2-Minderungsziele und begrenzte Emissionsmengen wurden dafür für fast alle Bereiche festgesetzt und das Klimaschutzprogramm 2030 eingeführt.Quelle: https://www.dieglorreichen17.de/g17-deDazu wurde die neue CO2-Bepreisung eingeführt, die zu einem Teil auch eine höhere Fernpendlerpauschale finanzieren wird. Unternehmen, die Kohlendioxid in die Umwelt entlassen, müssen Emissionszertifikate erwerben. Diese Mehrkosten dürfen sie anschließend über die Verbraucherpreise an die Kunden weitergeben.