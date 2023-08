Wie würden die Analysten dazu kommen, nun ausgerechnet jetzt auf Goldminen-Aktien zu setzen? Nun, weil das Umfeld kaum idealer sein könnte. Man habe einerseits eine vergleichsweise hohe Inflation. In einer Inflation schwinde die Kaufkraft, Investoren würden auf Gold setzen. Gold sei quasi der Inbegriff von Inflationsschutz, da sein Wert, die Kaufkraft, nicht schwinde.



Im Römischen Reich vor rund 2.000 Jahren habe eine Tunika, ein damals weitverbreitetes Kleidungsstück, etwa zwei Aurei gekostet. Das seien Goldmünzen, die zusammen rund 16 Gramm gewogen hätten. 16 Gramm Gold würden derzeit ungefähr 900 Euro kosten. Kaufe man sich heute einen guten Herrenanzug gehobener Qualität, vergleichbar mit einer Tunika, koste dieser ungefähr gleich viel. Gold habe also seit rund 2.000 Jahren nichts an Kaufkraft eingebüßt.



Die aktuell hohe Inflation werde sicherlich noch eine Zeit lang bleiben. Sicher, sie werde sich abschwächen, davon seien die Analysten überzeugt, aber 2 Prozent, wie das offizielle Ziel der Notenbanken laute, werde so schnell auch nicht erreicht werden. Das sollte also den Goldpreis tendenziell hoch halten, was gut für die Minenunternehmen sei.



Andererseits würden diese von den fallenden Energiepreisen profitieren. Benzin und Strom würden wieder billiger. Vielleicht nicht mehr ganz so billig wie vor drei oder vier Jahren, aber doch deutlich weniger als vor einem Jahr. Und das sei gut für die Minenunternehmen, denn Gold zu schürfen sei extrem energieaufwendig. Es heiße, dass die Energiekosten für bis zu 30 Prozent der Gesamtkosten beim Goldabbau verantwortlich seien. Dies und der Umstand, dass der Goldpreis tendenziell eher fest tendiere, wenn nicht sogar steigen könnte, spreche für Goldminen-Aktien. Die ersten Minenunternehmen haben auch schon ihre Gewinnprognosen angehoben, unsere Annahmen scheinen also nicht ganz falsch zu sein, so die Analysten der BNP Paribas. Doch man sollte sich nicht beschweren, wenn am Ende doch mal wieder alles verpuffe und die Minen-Aktien enttäuschen würden. (04.08.2023/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Oft besprochen, noch öfter empfohlen, und dann am Ende doch eine Enttäuschung. So in etwa könnte man die Bilanz der Goldminen-Aktien über die zurückliegenden Jahre, ja Jahrzehnte, zusammenfassen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Allein ein Blick auf den bekannten Philadelphia Gold and Silver Index zeige das ganze Ausmaß der Misere. Mit rund 120 Punkten stehe er aktuell dort, wo er schon vor 10, 20 oder 30 Jahren gestanden habe. Zwischendurch sei er mal gestiegen, das sei richtig, aber unter dem Strich kein Fortkommen. Eine unendlich lange Seitwärtsbewegung. Geldverdienen sei damit sehr schwierig gewesen. Im Index, das nur noch zur Erklärung, seien die größten Gold- und Silberminenunternehmen gelistet, die an der NASDAQ gehandelt würden.