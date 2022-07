Schneller Währungsumtausch

Changelly - eine erschwingliche Möglichkeit, BTC zu kaufen

Auf der Plattform können Sie auch Kryptowährung auf Changelly kaufen für Fiat mit Kredit-oder Debitkarten Visa oder Mastercard Bank. Geben Sie dazu den Beitrag und die Adresse der Krypto-Wallet ein. Geben Sie Ihre Kartendaten in der Zeile "Bezahlen mit Mastercard/Visa" ein, geben Sie Ihre Telefonnummer an und warten Sie auf einen Anruf. Im Telefonmodus erhalten Sie einen Code, den Sie in der entsprechenden Zeile eingeben. Danach wird nur noch auf den Abschluss der Transaktion gewartet.



Sie können Kryptowährungen mit der Karte eines beliebigen Landes kaufen. Die Währung wird automatisch in Dollar oder Euro umgerechnet. Für den Kauf von Kryptowährungen gibt es jedoch in einigen Ländern Einschränkungen.



Changelly macht den Austausch von Kryptowährungen sehr einfach

Changelly ist ein Austauschdienst für Kryptowährungen, der im automatischen Modus arbeitet und in Kryptowährungsbörsen implementiert ist. Der Dienst findet automatisch den besten Tarif an den Börsen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft für Nutzer, die beispielsweise Bitcoin gegen Etherium tauschen wollen. Der Nutzer muss nicht erst in Börsen nach dem besten Angebot suchen und sich zeitaufwendig registrieren. Changelly wird alles automatisch erledigen. Die Nutzung des Dienstes ist einfach und verständlich von Anfang.



Kommissionsgebühr

Der Dienst kostet 0,5% des Gesamtbetrags. Einige Nutzer verlangen in ihren Rückmeldungen niedrigere Gebühren, aber der Komfort, den der Dienst bietet, ist das Geld wert. Was weitere Provisionen betrifft:



Es fallen keine Einzahlungsgebühren an.

Die Abhebungsprovision ist fest und wird für jede Münze in Ihrer Wallet angegeben.

Die Auflösungsprovision für den Margenhandel beträgt 0,5% des Positionswerts.

Die Handelsprovisionen liegen zwischen 0 und 0,1%, abhängig vom Handelsvolumen eines Nutzers in 30 Tagen. Fazit

So können Sie mit Changelly beliebte Kryptowährung gegen Fiatgeld kaufen, indem Sie bequem mit Ihrer Karte bezahlen. Alle Fiat-Währungen werden unterstützt. Sie können Bitcoins auch in andere Kryptowährungen schnell tauschen. (13.07.2022/ac/a/m)



