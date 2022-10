Bequem und praktisch: Warum ist der Dispo so beliebt?

Die Schattenseiten eines Dispokredits

Immer mehr Menschen geraten in die Schuldenspirale und Dispokredite sind ein Auslöser dafür. Durch die auflaufenden Zinsen verschärft sich die finanzielle Lage und der Dispo wächst weiter. So beginnt eine eigene Dynamik, die sich nicht mehr aufhalten lässt.



Erschwerend kommt hinzu, dass steigende Zinsen den Dispo verteuern. Im Sommer 2022 hat die EZB die Leitzinsen mehrfach erhöht. Dies hat direkte Auswirkungen auf den Dispo, denn hier steigt der Zinssatz sofort. Wer hingegen einen Ratenkredit hat, ist zunächst vor rapiden Zinsschwankungen sicher.



So gelingt die Umschuldung des Dispokredits

Aus diesen Gründen sollten Verbraucher und Verbraucherinnen, die über einen längeren Zeitraum den Dispo nutzen, nach einer alternativen Möglichkeit suchen. In erster Linie ist dies eine Umschuldung mit einem Ratenkredit. Dieser muss nicht über die Hausbank aufgenommen werden. Es stehen grundsätzlich alle Kreditinstitute für die Umschuldung offen.



Wer einen Ratenkredit über smava statt Rahmenkredit bei der Hausbank nutzt, kann seine monatlichen Zinsbelastungen deutlich reduzieren. In den Finanz-News weist smava darauf hin, dass der durchschnittliche Zinssatz bei Dispokrediten zu Beginn des Jahres 2021 bei 9,6 Prozent lag. Ratenkredite hingegen haben nur einen effektiven Jahreszinssatz von durchschnittlich 5,9 Prozent.



Hinzu kommt, dass sich durch die gezielte Suche nach einem Ratenkredit oftmals sogar noch bessere Konditionen finden. Hier sind Kreditvergleichsportale wie smava hilfreich. Über diese Seiten lassen sich zahlreiche Kreditoptionen finden und vergleichen. Das Ganze nimmt nur wenige Minuten in Anspruch, sodass es sich für Leute mit Dispokredit zumindest lohnt, konkret die Alternativen durchzurechnen.



Ausgaben steuern und planen: die Überziehung des Girokontos verhindern

Jedes Jahr ist Weihnachten die größte Dispofalle für mehr als zehn Millionen Verbraucher. Aus Daten des Kreditportals smava und einer Umfrage der Civey GmbH geht hervor, dass zu Jahresbeginn mehr als 5,5 Millionen Deutsche ihr Konto überzogen haben. Offensichtlich finanzieren also viele Verbraucher das Weihnachtsfest über den Dispo.



Sinnvoller ist es, die Ausgaben besser zu kontrollieren oder diese mit einem Ratenkredit abzudecken. Gerade die Kosten rund um Weihnachten kommen nicht überraschend und lassen sich durch eine strikte Finanzplanung kontrollieren. Für solche Aufwendungen sollte ein Dispo möglichst nie zum Einsatz kommen. Wer etwas Zeit in die Planung sowie die Suche nach Ratenkrediten investiert, sichert die eigene finanzielle Zukunft. (07.10.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Millionen Deutsche nutzen den Dispokredit ihres Girokontos. Teilweise nur wenige Wochen, oftmals aber auch über einen längeren Zeitraum hinweg. In vielen Fällen fahren Verbraucher und Verbraucherinnen mit einem Ratenkredit jedoch deutlich besser. Es gibt gute Gründe, warum eine Umschuldung sinnvoll und ein Ratenkredit die bessere Alternative ist.Unter den Kreditprodukten ist der Dispo die mit Abstand beliebteste Option bei den deutschen Verbrauchern. Dies liegt jedoch nicht etwa daran, dass der Dispokredit so vorteilhaft für den Kunden ist. Vielmehr liegt der Hauptgrund dafür in der Bequemlichkeit. Der Dispo- oder Rahmenkredit wird Kunden mit einem Girokonto von der Bank eingeräumt. So steht der Dispo jederzeit flexibel und ohne Antrag bereit.Wer den Dispositionskredit richtig nutzt , für den ist dies eine Erleichterung und Sicherheit im Alltag. Jedoch setzen viele den Dispo falsch ein. Im besten Fall wird der Dispo nur wenige Wochen in Anspruch genommen und mit dem nächsten Gehaltseingang ausgeglichen. Wer hingegen seinen Dispokredit über Monate oder gar Jahre ausnutzt, bezahlt die Bequemlichkeit mit hohen Gebühren.Zu den klaren Nachteilen der meisten Dispokredite gehören die hohen Zinssätze. Diese bewegen sich oftmals jenseits der Zehn-Prozent-Marke. Bei kleinen Dispokrediten fallen die hohen Zinssätze kaum ins Gewicht. Wer sein Konto jedoch dauerhaft und deutlich überzieht, spürt die hohen Zinsbelastungen.