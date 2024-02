Bemerkenswerterweise seien viele der Versicherer, die dem Verband den Rücken gekehrt hätten, europäische Unternehmen gewesen, die allerdings auch in den USA tätig seien. Dies zeige, dass der Einfluss einer kleinen Gruppe radikaler Konservativer in den USA weit über die Grenzen des Landes hinausreiche. Diese internationale Reichweite mache sich auch über andere Kanäle bemerkbar. Eines davon sei der anhaltende Kampf gegen die Pläne, die Nachhaltigkeitsberichterstattung für große US-Unternehmen zur Pflicht zu machen.



Die Securities and Exchange Commission (SEC), die US-Finanzaufsichtsbehörde, wolle eine ähnliche Regelung wie in der EU einführen, doch aufgrund der vielen kritischen Stimmen habe die SEC kürzlich beschlossen, die Einführung erneut zu verschieben, und die Anforderungen an die Berichterstattung würden möglicherweise zurückgeschraubt. Die Konservativen hätten die SEC wirkungsvoll als "Wertpapier- und Umweltkommission" bezeichnet. Es sei nicht undenkbar, dass der langsame Prozess in den USA dazu beigetragen habe, dass die EU ihre Berichterstattungsanforderungen abgeschwächt habe. Das unabhängige internationale Gremium International Sustainability Standards Board (ISSB) strebe in der Tat eine Harmonisierung an, was in der Praxis oft bedeute, dass die Vorreiter ihr Tempo drosseln müssten, um den Nachzüglern entgegenzukommen.



Die Abschwächung der internationalen Berichterstattungsanforderungen erschwere die Durchführung angemessener Nachhaltigkeitsanalysen. Führende US-Ratingagenturen seien nun ebenfalls ins Visier geraten. Die US-amerikanische Ratingagentur S&P Global, auf die sich Anleger in aller Welt bei ihren Nachhaltigkeitsanalysen verlassen würden, habe dem Druck nachgegeben und vergebe keine ESG-Bewertungen mehr an Unternehmen. S&P habe diese Entscheidung getroffen, nachdem ein konservativer US-Staatsanwalt eine Untersuchung der von S&P durchgeführten ESG-Analysen eingeleitet habe, weil "zu viele Verbraucher und Investoren durch die Besessenheit der "woke" ESG-Bewegung mit radikalen sozialen Veränderungen (finanziell) geschädigt wurden".



Dass eine kleine Gruppe radikaler US-Konservativer einen derartigen globalen Einfluss haben könne, sei besorgniserregend. Deshalb sei es wichtig, dafür zu sorgen, dass ihr Einfluss nicht noch größer werde. Europäische Politiker können und müssen hier eine wichtige Rolle spielen, indem sie die "Anti-Woke-Stimmung" nicht noch weiter anheizen, so Joeri de Wilde, Investmentstratege bei Triodos Investment Management.







