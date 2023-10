Im vergangenen Jahr habe nur die Porsche AG ihr bedeutendes Börsendebüt als großer Player feiern können. Am 28. September habe Schott Pharma einen erfolgreichen Börsenstart erlebt. Auch der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock gehe im Oktober an die Börse - jedoch an der Wall Street. Wenn man jemals wieder in die "Zeit des Überflusses" zurückkehren wolle, in der mehr IPOs in Deutschland stattfinden würden, dann seien zwei bevorstehende Börsengänge besonders wichtig.



Renk, mit seiner langen Geschichte in der Herstellung von Getrieben für Kampfpanzer und Kriegsschiffe, stehe vor erheblichen Herausforderungen und Chancen. Die gestiegenen globalen Militärausgaben im Jahr 2022 hätten sicherlich das Potenzial gehabt, das Geschäft von Renk anzukurbeln, wie sich in der geschätzten Unternehmensbewertung von 2,5 bis 3 Milliarden Euro zeige. Allerdings sei die Entscheidung, in verteidigungsbezogene Produkte zu investieren, immer umstritten und erfordere eine sorgfältige Abwägung ethischer und nachhaltiger Aspekte.



Die Zukunft von Renk hänge auch von seiner Fähigkeit ab, sich an sich ändernde Anforderungen und Erwartungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in der Unternehmensführung anzupassen. Die zunehmende Konzentration auf nachhaltige Praktiken in der Rüstungsindustrie könnte den Druck auf Unternehmen wie Renk erhöhen, innovative und umweltfreundliche Lösungen zu entwickeln. Gleichzeitig müssten sie wachsam hinsichtlich der strengen nationalen und internationalen Vorschriften in der Branche bleiben, da Änderungen in den Vorschriften Geschäftspraktiken und Marktzugang beeinflussen könnten.



DKV Mobility befinde sich an einem entscheidenden Punkt in seiner Entwicklung und erkenne die dringende Notwendigkeit, sich an die sich verändernden Marktdynamiken anzupassen. Ihr umfangreiches Netzwerk von Ladestationen in ganz Europa, kombiniert mit ihren digitalen Flottenmanagementlösungen, positioniere sie gut, um den Wandel hin zur Elektrifizierung und Digitalisierung im Mobilitätssektor zu bewältigen. Die Herausforderung bestehe jedoch darin, den sich entwickelnden Umweltvorschriften und Emissionsstandards immer einen Schritt voraus zu sein, da diese ihre Angebote und den Marktzugang beeinflussen könnten.



Einer der entscheidenden Faktoren, den DKV Mobility berücksichtigen müsse, sei die regionale Variation in der Akzeptanz von Elektromobilität. Die Anpassung ihrer Strategien, um die spezifischen Bedingungen und Vorlieben in verschiedenen Märkten zu berücksichtigen, werde entscheidend sein. Da Regierungen weltweit Umweltvorschriften verschärfen würden, werde die Fähigkeit von DKV, sich anzupassen und in umweltfreundliche Technologien zu investieren, ihren zukünftigen Erfolg prägen und es ihnen ermöglichen, eine bedeutende Rolle im Übergang zu nachhaltigeren Mobilitätslösungen zu spielen.



Das erhöhte Interesse an IPOs könnte dazu führen, dass mehr Unternehmen Kapital aufnehmen möchten, was den IPO-Markt insgesamt belebe. Der Erfolg dieser beiden Börsengänge könnte auch das Image Deutschlands als attraktiver Markt für Investitionen stärken und ausländische Investoren anlocken. (02.10.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der IPO-Markt in Deutschland erlebt einen neuen Aufschwung nach einer jahrzehntelangen Flaute, die dazu geführt hat, dass die Anzahl der inländischen Unternehmen an der Deutschen Börse seit 1998 um 40 Prozent gesunken ist, so die Experten von eToro.Während 2022 und im Großteil des Jahres 2023 nur sehr begrenzte Aktivitäten zu verzeichnen gewesen seien, könnte der Wind nun drehen.Die Anzahl der Börsengänge (IPOs) sei in den vergangenen zwei Jahrzehnten erheblich zurückgegangen. Die Spitzenjahre seien 1999 und 2000 mit 175 beziehungsweise 142 IPOs gewesen, hauptsächlich aufgrund des Internetbooms.