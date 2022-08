Auch die Finanzpolitik in den USA habe sich geändert. Vor zehn Jahren habe in den USA alles im Zeichen der Sparsamkeit gestanden. Das sei jetzt nicht mehr der Fall. Die US-Regierung gebe viel mehr Geld aus. Das habe mit Ex-Präsident Donald Trump begonnen und werde mit Präsident Joe Biden und den Demokraten fortgesetzt.



Hinzu komme, dass in den USA über die Senkung der Steuern auf Benzin diskutiert werde. Auch wenn die Verbraucher durch eine solche Maßnahme entlastet würden, trage sie nicht dazu bei, die Nachfrage zu verringern - ganz im Gegenteil. Solche Subventionen würden die Nachfrage stützen, was den Inflationsdruck wiederum verstärke.



Die Deglobalisierung sei ein weiterer Inflationstreiber. Unternehmen hätten jahrzehntelang versucht, Kosten durch die Auslagerung der Produktion zu senken. Inzwischen würden Unternehmen dazu übergehen, wieder Waren im Inland zu produzieren. Gründe seien unter anderem die Sicherheit der Technologien wie die Halbleiterherstellung in Taiwan oder China und damit verbundene Cyber-Bedrohungen. Die Experten würden deshalb an eine "Renaissance des Verarbeitenden Gewerbes" in den USA glauben. Das wäre aber wahrscheinlich mit höheren Kosten verbunden und würde damit zu einer höheren Inflation führen.



Ein weiterer Faktor seien steigende Löhne. Heute seien die Arbeitnehmer im Vorteil und könnten höhere Gehälter verlangen, da die Unternehmen um Talente konkurrieren würden und diese halten möchten. Das stehe ganz im Gegensatz zur letzten Finanzkrise, als viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren und Schwierigkeiten gehabt hätten, eine neue Beschäftigung zu finden.



Auch werde die Nachfrage nach Rohstoffen weiterhin hoch bleiben, insbesondere nach Diesel und Kerosin, da die Menschen wieder mehr reisen würden. Die Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage im Energiesektor bleibe bestehen und werde zu höheren Preisen führen.



Anleger könnten der Inflation schwer aus dem Weg gehen. Es gebe aber Aktien, die bei steigenden Zinsen gut abschneiden würden. Die Bewertungen würden weiter auseinandergehen. In den letzten 100 Jahren hätten die günstigsten 20 Prozent der Value-Aktien die teuersten 20 Prozent des Marktes um 426 Basispunkte übertroffen. Value funktioniere also auf lange Sicht, insbesondere in einem inflationären Umfeld. Dividendenstarke Aktien würden besonders gut in Zeiten höherer Inflation abschneiden. Anleger sollten Dividendenaktien besitzen, wenn sich die Wirtschaft verlangsame. (30.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viele Anleger ziehen die Vergangenheit heran, um Lösungsstrategien für die gegenwärtig hohe Inflation für die Zukunft zu entwickeln. Doch das ist nicht sinnvoll, so Thilo Wolf, Deutschlandchef von BNY Mellon Investment Management.Die nächsten zehn Jahre würden nicht wie die vergangenen zehn verlaufen. Dividenden-Aktien seien eine gute Option in einem Marktumfeld schwachen Wachstums und hoher Inflation, meine Wolf.Die Vergangenheit werde für Prognosen oft herangezogen. Die schwierigen makroökonomischen Bedingungen würden jedoch den Inflationsdruck erhöhen, sodass es sinnlos sei, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen, um die Zukunft vorherzusagen.