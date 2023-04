Ebenfalls eine große Herausforderung für Prognosemodelle und Risikomanagement seien unvorhersehbare, seltene und teils extreme Ereignisse - in der Finanzwelt oft schwarzer Schwan (englisch: Black Swan) genannt. Diese hätten mitunter weitreichende Auswirkungen auf Finanzmärkte, Wirtschaft und Gesellschaft. Beispiele seien die Finanzkrise von 2008, Naturkatastrophen wie der Tsunami im Indischen Ozean im Jahr 2004, Pandemien wie Covid-19 oder - ganz aktuell - die plötzliche Bankenkrise ausgehend von den USA im Februar 2023.



Solche Ereignisse würden oft Schwächen in bestehenden Systemen offenbaren und zu Veränderungen in Regulierung, Risikobewertung und Anlagestrategien führen. Sie könnten auch langfristige Veränderungen in der Wirtschaft und im Anlegerverhalten bewirken.



Eine weitere Gefahr sei Selbstreferentialität. Diese entstehe dann, wenn Informationen oder Vorhersagen sich gegenseitig beeinflussen oder bestätigen würden. Dadurch entstehe eine künstliche Verstärkung der ursprünglichen Annahmen. Menschen würden dazu neigen, Vorhersagen oder Einschätzungen zu viel Bedeutung beizumessen. Dies könne dazu führen, dass Anleger die Unsicherheiten und die Unvorhersehbarkeit von Ereignissen unterschätzen würden. Außerdem könnten sie in einer Informationsblase gefangen werden, die ihre Fähigkeit einschränke, alternative Perspektiven zu berücksichtigen und kritisch zu beleuchten.



Um Selbstreferentialität zu vermeiden, sollten Marktteilnehmer aktiv nach abweichenden Meinungen suchen und ihre eigenen Annahmen regelmäßig hinterfragen. Nach Auffassung der Experten sollten Modelle oder Prognosen grundsätzlich nicht die Entscheidungen treffen - sondern Leitplanken für die Diskussion über Entscheidungen bieten.



Trotz aller Modelle, Prognosen und Expertenmeinungen würden Anleger in regelmäßigen Abständen von der Realität überrascht. Denn erst wenn endgültige Daten und Fakten vorlägen, könne mit Sicherheit gesagt werden, wer mit seinen Einschätzungen richtig gelegen habe und wer falsche Annahmen getroffen habe. Was aber könnten Investoren daraus für ihr eigenes Verhalten ableiten? Seien Prognosen aufgrund zu geringer Trefferquoten gänzlich sinnlos? Auf wessen Einschätzungen sollte man vertrauen?



Die Experten von BlackPoint würden Prognosen, Modelle, Einschätzungen und Expertenmeinungen keinesfalls als sinnlos ansehen. Sie würden Probleme und Lösungen, Daten und Fakten, Vermutungen und mögliche Wirkmechanismen umschreiben. Damit würden sie auf direktem Weg in eine Auseinandersetzung mit den aktuellen und künftigen Themen führen und in Diskussionen münden. Hierbei beschäftige man sich ganz im Sinne der Dialektik bestenfalls mit einer These sowie einer Antithese und ziehe in einer Synthese seine eigenen Schlüsse daraus. Ganz gleich, wessen Prognosen oder Meinungen man betrachte: Es gelte immer, sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen und möglichst viele andere Standpunkte und Sichtweisen in Betracht zu ziehen. (20.04.2023/ac/a/m)







