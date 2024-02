Die Anpassung habe dazu geführt, dass die Renditen und der Dollar zuletzt gestiegen seien, was den Goldpreis angesichts der negativen Korrelation belaste. Der FED-Vorsitzende Powell und seine Kollegen hätten angedeutet, dass es in diesem Jahr nur drei Senkungen geben werde. Der Markt gehe aber immer noch von vier Zinsschritten aus. Es sei also nicht ausgeschlossen, dass es zu einer weiteren Anpassung der Markterwartung komme. Sollten die Zinsen noch länger auf einem hohen Niveau verweilen, mache dies eine Investition in Gold unattraktiv, da das Edelmetall keine regelmäßigen Zinserträge abwerfe. Die 10-jährige US-Anleiherendite notiere aktuell bei 4,24% und biete damit eine gute Alternative zu Gold.



Daher bleibe es fraglich, ob der Goldpreis im kurzen Zeitfenster den Aufwärtskurs wieder aufnehmen könne. Aus saisonaler Sicht stehe Gold ebenfalls vor einer schwächeren Phase, diese beginne im zweiten Drittel des Februars und reiche bis Anfang April. Mittelfristig werde das Edelmetall jedoch von der bevorstehenden Lockerung der FED profitieren, auch wenn noch Unsicherheit über den Zeitpunkt und das Ausmaß der Zinssenkungen herrsche. Darüber hinaus könnte die erhöhte Nachfrage aus China, die im Jahr des Drachen nochmal zunehmen dürfte, den Goldpreis stützen.



Neue Impulse für den Goldpreis könnte es bereits im Verlauf des heutigen Handelstages geben. Um 14:30 Uhr würden zeitgleich eine Reihe an wichtigen Konjunkturdaten in den USA veröffentlicht. Neben den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Philly Fed Herstellungsindex liege der Fokus vor allem auf den Einzelhandelsumsätzen. Nachdem die Einzelhandelsumsätze im Dezember mit einem Plus von 0,6% positiv überrascht hätten, würden Analysten im Januar einen Rückgang von 0,2% zum Vormonat erwarten. Gold-Händler sollten zudem die morgigen US-Erzeugerpreise (PPI) im Auge behalten, diese könnten ebenfalls für Bewegung sorgen.



Goldpreis: Angeschlagen unter 2.000 USD



Nach dem jüngsten Rutsch unter die Marke von 2.000 USD habe sich der Goldpreis im Bereich von 1.990 USD stabilisieren können, ein kräftiger Rebound sei jedoch ausgeblieben. Es brauche einen Impuls, damit die Erholung in Gang komme. Die Rückeroberung der Marke von 2.002 USD würde helfen und könnte den Goldpreis bis 2.015 sowie 2.022 USD bringen. Im Bereich um 2.022/26 USD befinde sich jedoch die erste markante Widerstandszone aus EMA100 und einer horizontalen Barriere, an der eine potenzielle Erholung scheitern könnte. Vorsicht sei angebracht, wenn der Goldpreis unter 1.984 USD falle. In diesem Fall seien weitere Rücksetzer bis 1.974 und 1.965 USD wahrscheinlich. (15.02.2024/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach höher als erwarteten US-Inflationsdaten ist der Goldpreis am Dienstag erneut unter Druck geraten und rutschte erstmals in diesem Jahr unter die runde Marke von 2.000 US-Dollar, so die Experten von XTB.Gold sei bis auf ein 2-Monats-Tief bei 1.984 USD gefallen - nach einer leichten Erholung notiere der Goldpreis aktuell bei 1.992 USD. Ausgelöst worden sei der ruckartige Preisrückgang von 40 Dollar durch den Inflationsdämpfer. Denn die Verbraucherpreise seien nicht so deutlich zurückgegangen, wie von Experten erwartet. Die Inflationsrate habe im Januar bei 3,1% gelegen, statt wie erhofft bei 2,9% (vorher 3,4%).Am Markt scheine sich allmählich die Annahme zu verfestigen, dass die US-Notenbank erst später mit ihrer geldpolitischen Lockerung beginne als noch vor kurzem erwartet worden sei, nachdem sich die Inflation als hartnäckig erwiesen habe und einige FED-Mitglieder die Erwartungen an rasche Zinssenkungen gedämpft hätten. Vor zwei Wochen hätten die Märkte bereits fest mit einer Zinssenkung im März, vor wenigen Tagen dann mit einer Senkung im Mai gerechnet. Nach den CPI-Daten hätten die Marktteilnehmer ihre Erwartungen schließlich ein weiteres Mal angepasst. Laut den Fed Fund Futures dürfte der erste Zinsschritt jetzt erst im Juni erfolgen.