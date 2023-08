Unter der Oberfläche jeder Wirtschaft und Gesellschaft würden die Finanzmärkte dafür sorgen, dass Kapital ungehindert zu und von Unternehmen und Menschen fließe. In der akademischen Forschung werde seit Langem die Bedeutung gut entwickelter Aktienmärkte für die Förderung des Wirtschaftswachstums durch verbesserte Ressourcenallokation, Wettbewerb und Innovation nachgewiesen. Die Börsen würden auch zum Risikomanagement beitragen, indem sie die Volatilität der Preise von Vermögenswerten verringern würden, die die Geldwertstabilität oder die Beschäftigung untergraben könnten. Wenn die Märkte destabilisiert seien, zahle jeder den Preis. Banken würden die Kreditvergabe einschränken, zunächst an Privatpersonen mit geringerer Kreditwürdigkeit und an kleine und mittlere Unternehmen. Die Preise von Vermögenswerten würden einbrechen und Zahlungen würden verzögert.



Die Börsen würden daher nicht nur dem wohlhabendsten Teil der Gesellschaft zugutekommen. Auch Privatpersonen, die für den Kauf eines Hauses oder Autos einen Kredit aufnehmen müssten oder Unternehmen, die Kapital für ihr Wachstum benötigen würden, würden von einem funktionierenden Finanzmarkt und wirtschaftlicher Stabilität profitieren.



Bessere Finanzdaten seien ein wesentlicher Bestandteil zur Förderung der finanziellen Teilhabe. Etwa 1,4 Milliarden Menschen weltweit hätten immer noch keinen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen, und fast 850 Millionen Menschen hätten keinen offiziellen Identitätsnachweis, so das Unternehmen Experian, das Verbraucherkredite auswerte. Etwa 28 Millionen Personen in den USA und 4 bis 5 Millionen in Großbritannien seien laut Experian zudem "nicht kreditwürdig", weil ihr Finanzprofil für Kreditgeber zu wenig aussagekräftig sei, um sie zu bewerten. Ohne Zugang zu erschwinglichen Finanzierungen könnten diese Menschen jedoch kein Haus kaufen, keine medizinische Versorgung erhalten, keine Ausbildung absolvieren und kein Unternehmen gründen.



Anbieter von Finanzdaten hätten daher begonnen, Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, Informationen über ihre pünktlichen Zahlungen weiterzugeben, um ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern. Auf diese Weise könnten einkommensschwache Kunden und kleine Unternehmen, denen es oft schwerfalle, ein Kreditprofil zu erstellen, weil sie keine Kredithistorie hätten und für das System unsichtbar seien, in das Finanzsystem integriert würden, Zugang zu günstigeren Finanzierungsquellen erhalten würden und zusätzliche Dienstleistungen nutzen würden.



Fast jeder Mensch sei irgendwann im Laufe seines Lebens auf Versicherungen angewiesen. Sie würden bei der Bewältigung von Bedrohungen für Gesundheit, Einkommen und Eigentum helfen, die innerhalb kürzester Zeit einen finanziellen Ruin bedeuten könnten. Lebens- und Krankenversicherer, die erschwinglichen Schutz bieten und sich an gefährdete Bevölkerungsgruppen wenden würden, würden zum Beispiel Familien helfen, sich auf unerwartete finanzielle Notlagen vorzubereiten. Soziale Finanzdienstleistungen würden die Erzielung positiver sozialer Ergebnisse in Bereichen wie Basisinfrastruktur, Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen, erschwinglicher Wohnraum, Beschäftigung, Ernährungssicherheit und Mikrofinanzierungen unterstützen.



Es werde deutlich, dass Finanzunternehmen im Portfolio dazu beitragen könnten, dass Anleger ihre nachhaltigen Ziele erreichen würden. Der Finanzsektor spielt nämlich eine entscheidende Rolle dabei, soziale Missstände zu verringern und, geleitet von den SDGs der Vereinten Nationen, einige der wichtigsten sozioökonomischen Herausforderungen unserer Zeit zu bekämpfen, um so die wirtschaftliche Teilhabe zu verbessern, Armut zu bekämpfen und Aufwärtsmobilität zu unterstützen, so Daniel C. Roarty, Chief Investment Officer-Sustainable Thematic Equities bei AllianceBernstein. (10.08.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Nachhaltig orientierte Anleger schauen vor allem auf Unternehmen, die in Bereichen wie sozialem Engagement, Umwelttechnologien oder nachhaltiger Infrastruktur tätig sind, so Daniel C. Roarty, Chief Investment Officer-Sustainable Thematic Equities bei AllianceBernstein.Finanzunternehmen würden dagegen oft nicht als wichtige Akteure im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit angesehen. Sie würden jedoch einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung sozioökonomischer Probleme leisten. Auch die Vereinten Nationen würden Finanzsysteme und ihre Akteure in ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung ("Sustainable Development Goals", SDGs) als elementar für die Erreichung wichtiger sozioökonomischer Ziele hervorheben. So seien die Aufsicht über die Finanzmärkte und -institutionen sowie der Zugang zu Finanzdienstleistungen explizite Unterziele mehrerer SDGs, denn gut funktionierende Finanzmärkte seien eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass alle Mitglieder der Gesellschaft in die Lage versetzt würden, ihre Teilhabe an der Wirtschaft zu erhöhen und ihre persönliche wirtschaftliche Situation zu verbessern.Durch die Analyse ihrer Geschäftstätigkeit könnten Anleger SDG-orientierte Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen identifizieren, die ein attraktives Ertragspotenzial aufweisen würden. Diese würden sich unter anderem in den folgenden Bereichen des Finanzsektors finden lassen:Unternehmen für Zahlungstechnologie würden Personen, die keinen Zugang zu einem Bankkonto hätten, die finanzielle Eingliederung in die Gesellschaft ermöglichen. In Entwicklungsländern würden laut Weltbank mittlerweile 57 Prozent der Menschen digitale Zahlungen nutzen und seien so in die Wirtschaft integriert. Dieser Wert sei im Vergleich zu 35 Prozent im Jahr 2014 deutlich gestiegen. Dies fördere sowohl die Vernetzung der nationalen Wirtschaft in den Ländern selbst als auch die Integration dieser Länder in den globalen Weltmarkt.