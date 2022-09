Bonn (www.aktiencheck.de) - Der bevorstehende 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas dürfte zu einer Verschärfung der Null-Covid-Politik geführt haben, um die Zahl der Fälle bis zum 16. Oktober, dem Tag des Kongressbeginns, so gering wie möglich zu halten, so die Analysten von Postbank Research.



Außerdem hätten die jüngsten Hitzewellen die Stromerzeugung aus Wasserkraft beeinträchtigt und China in eine Stromkrise gestürzt, von der vor allem die Schwerindustrie betroffen sei. Die negativen Auswirkungen dieser Entwicklungen würden durch zusätzliche Steuer-/Kreditunterstützung für das verarbeitende Gewerbe bzw. kleine und mittlere Unternehmen und die Aufhebung der Lockdowns im "industriellen Epizentrum" Chengdu, einer Stadt mit 21 Millionen Einwohnern, ausgeglichen. Die von den Einkaufsmanagerindices signalisierte Erholungsdynamik im September dürfte daher gegenüber dem Vormonat unverändert bleiben und auf ein gedämpftes Wachstum hindeuten, mit einem leichten Rückgang der Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe (49,2 Punkte), aber einer weiterhin soliden Expansion in den nicht-verarbeitenden Sektoren (52,3 Punkte). Würden größere Überraschungen ausbleiben, könnte die Reaktion des Marktes eher gedämpft ausfallen.



Fazit: Die Einkaufsmanagerindizes für September könnten auf ein gedämpftes Wachstum hindeuten. (CIO Week up front vom 26.09.2022) (27.09.2022/ac/a/m)





