"Der Aktionär" hat eine andere Meinung und ist weiterhin bullish beim Bitcoin, so Michael Diertl.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mehr Banken werden bankrottgehen. Das sagte die Investmentlegende Warren Buffett am Mittwochabend gegenüber CNBC, berichtet Michael Diertl von "Der Aktionär".Dennoch sollte man sich laut ihm keine Sorgen um die Sicherheit seiner Einlagen bei US-Banken machen. Das Interview nutze er auch, um erneut seine Meinung zu Kryptowährungen klarzustellen."Die Menschen sollten sich keine Sorgen machen, ihr Geld und ihre Einlagen in einer amerikanischen Bank zu verlieren", habe Buffett am Mittwoch gegenüber CNBC gesagt. "Die Kosten werden von den Banken getragen. Die Banken haben die Bundesregierung noch nie einen Cent gekostet. (...) Niemand wird Geld bei einer Einlage in einer US-Bank verlieren."Buffett habe darauf hingewiesen, dass die derzeitige Bankenkrise nicht der Umgebung ähnele, die die globale Finanzkrise von 2008 ausgelöst habe.Seine Meinung über die Kryptowährung habe er indes nicht geändert. "Der Bitcoin ist eine Glücksspiel-Münze. Er hat keinen intrinsischen Wert", so Buffet.