Munsbach (www.aktiencheck.de) - Vom Verbraucher hängt alles ab. Ohne Konsumentenschwäche wäre eine Rezession nur schwer denkbar, erläutert Philip Bold, Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors S.A., die kurz- bis mittelfristigen Aussichten für die US-Wirtschaft.2022 sei das Konsumverhalten der US-Haushalte erstaunlich robust gewesen. Gestützt worden sei es von den Überschussersparnissen aus der COVID-19-Pandemie und einem starken Arbeitsmarkt. "Beide Faktoren kommen jedoch ins Wanken", so der ETHENEA-Experte. Angesichts der doppelten Belastung durch höhere Preise, beispielsweise für Lebensmittel und Benzin, und höhere Zinsen, etwa auf Hypotheken, sei der Stress für Konsumenten zuletzt so hoch gewesen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Konsumenten würden insbesondere in den USA als ökonomisches Rückgrat gelten. Mit 70 Prozent würden sie den Löwenanteil der Wirtschaftsleistung stemmen. Per Jahresende habe die Arbeitslosenquote mit 3,7 Prozent immer noch nahe dem historischen Tief vergangener Jahrzehnte gelegen. Die überwältigende Mehrheit der Erwerbsbevölkerung sei also noch in Lohn und Brot."Nun bröckelt es: Die abnehmenden Überschüsse und die ökonomische Unsicherheit beeinträchtigten die Konsumstimmung", fasse Bold zusammen. Die Bereitschaft, langlebige Haushaltsgüter anzuschaffen, sei laut Konsumentenumfrage der University of Michigan zuletzt auf historische Tiefstände gefallen. Gleiches gelte für die Anschaffung anderer diskretionärer Güter. Aber auch bei der Versorgung mit Alltäglichem würden sich Probleme abzeichnen: In der letzten Haushaltsumfrage des US-Zensus hätten rund 40 Prozent der Befragten angegeben, dass sie Schwierigkeiten hätten, ihre gewöhnlichen Haushaltsausgaben zu stemmen. "Hier zeichnet sich der Druck auf die niedrigen Einkommensquartile ab, die umgangssprachlich "von der Hand in den Mund leben" und besonders unter sinkenden Reallöhnen leiden", erkläre Bold. Gleichzeitig drehe der Arbeitsmarkt: "Die Anekdoten zu Einstellungsstopps und Entlassungen kämen zwar überwiegend aus der Tech-Branche, sie würden aber in der Breite stattfinden. Vorlaufende Arbeitsmarktindikatoren, zum Beispiel die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, würden diese Tendenz bestätigen. Das werde zusätzlichen Druck auf das Ausgabeverhalten der Konsumenten ausüben. (23.01.2023/ac/a/m)