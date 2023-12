Hamburg (www.aktiencheck.de) - Obwohl sich bei den Umfragen unter Unternehmen zuletzt eine leichte Stabilisierung der Stimmungslage abzeichnete, fallen die aktuellen volkswirtschaftlichen Daten überwiegend enttäuschend aus, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Parallel habe das ifo-Institut die aktuellen Ergebnisse zu den Investitionserwartungen deutscher Unternehmen veröffentlicht, die in allen Branchen deutlich abgesackt seien und bisher auch im kommenden Jahr noch keine Zeichen für eine Erholung erkennen lassen würden. Als Hintergründe für die zurückhaltenden Investitionspläne würden stark gestiegene Zinsen, die schwache Konjunktur sowie zunehmende wirtschaftspolitische Unsicherheiten genannt.Hier liege aber auch der Schlüssel für eine mögliche Besserung in den kommenden Monaten. Auch wenn staatliche Investitionen angesichts der notwendigen Neuplanung des Bundeshaushalts 2024 insgesamt eher geringer ausfallen dürften, habe die Regierung die Chance, durch eine klare Priorisierung wirklich notwendiger Ausgaben und durch Ausgabenkürzungen, bspw. bei Subventionen, den Unternehmen einen zuversichtlicheren Blick auf die künftige Wirtschaftspolitik zu geben. Wenn dann noch die Vorhaben zur Verbesserung des Investitionsumfelds, etwa die Beschleunigung von Genehmigungs- und Vergabeverfahren, folgen würden, könnte sogar ein Aufbruch aus der haushaltspolitischen Notlage entstehen. Denn die Zinsen hätten sich bereits deutlich von ihren Höchstniveaus aus Oktober nach unten bewegt. Und vonseiten des Außenhandels gebe es ebenfalls erste Hoffnungsschimmer: Die Exporte Südkoreas, denen die deutschen Exporte zumeist mit einigen Monaten Verzögerung folgen würden, hätten im Oktober und November im Vergleich zum Vorjahr erstmals wieder zugelegt. Und die gemäß Baltic Dry Index zuletzt wieder deutlicher gestiegenen Preise für Schüttguttransporte per Schiff würden von einer zunehmenden Nachfrage nach Eisenerz und Kohle zeugen. Zwar dürften die in dieser Woche zu veröffentlichenden Daten zur Industrieproduktion Deutschlands im Oktober ebenfalls die Erwartungen enttäuschen, aber eine Besserung in den kommenden Monaten sei durchaus möglich. (05.12.2023/ac/a/m)