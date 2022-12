Wann genau ist mit dem nächsten Bitcoin-Bullenmarkt zu rechnen?

Was bedeutet Halving?

Wie kann man vom nächsten Bitcoin-Bullenmarkt profitieren?

Der beste Weg, um von der nächsten Bitcoin-Rallye zu profitieren, besteht darin, sich mit BTC einzudecken, bevor die Preise steigen. Wenn Sie Bitcoin kaufen möchten, sind Börsen wie eToro, Binance und Coinbase am besten geeignet. Als interessante Alternative gibt es noch den Bitcoin-Bot Immediate Edge.



Immediate Edge ist eine vollautomatische Bitcoin-Handelsplattform. Dieser Bot soll eine Erfolgsquote von mind. 90% haben. Sie können auf der Krypto-Plattform aber auch manuell handeln.



eToro

Mit den thematischen Anlagestrategien von eToro können Sie ein intelligentes Portfolio rund um Bitcoin erstellen. Es ist auch ein großartiger Ort, um ein vielfältiges Portfolio aufzubauen. Im Gegensatz zu den meisten Plattformen erhebt eToro keine Gebühren für Einzahlungen. Sie haben eine Reihe von Zahlungsoptionen, darunter PayPal, Skrill und Neteller, zusätzlich zu den gebräuchlichen Zahlungsmethoden.



Binance

Der Grund, warum Binance zu den besten Orten gehört, um Bitcoin zu kaufen, ist, dass die Börse die Konkurrenz schlägt, wenn es um niedrige Gebühren geht. Auch hier sind alle Krypto-Einzahlungen kostenlos, ebenso wie einige Methoden der Fiat-Einzahlung und -Auszahlung. Mit "Fiat" ist das traditionelle Fiatgeld wie Euro und US-Dollar gemeint. Darüber hinaus können Sie Handelsgebühren von nur 0,1% oder weniger genießen, abhängig von Ihrer Treuestufe.



Anfänger, die nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Bitcoin zu kaufen, werden erfreut darüber sein, dass Sie mit der Funktion "Krypto kaufen" BTC mit nur wenigen Klicks per Banküberweisung, Karte oder Bargeld kaufen können.



Coinbase

Wenn Sie Bitcoin zum ersten Mal kaufen, ist Coinbase ein großartiger Ort, um Ihre Krypto-Reise zu beginnen. Dies liegt daran, dass die Plattform für Anfänger gestaltet wurde. Die Schaltflächen sind übersichtlich angeordnet und die Benutzeroberfläche ist einfach zu navigieren. Darüber hinaus müssen Sie nicht viel Kapital riskieren, um Bitcoin zu kaufen.



Sie können Bitcoin oder eine der anderen über 150 Kryptowährungen zu Ihrer Beobachtungsliste hinzufügen, um über die neuesten Preisaktionen auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist auch einfach, die vergangene Leistung Ihres Portfolios anzuzeigen, da sie in Ihrer Übersichtsseite klar angezeigt wird.



Fazit: Der nächste Bitcoin-Bullenmarkt kommt früher oder später

Wenn wir uns die gesamte Bitcoin-Kursentwicklung der Vergangenheit anschauen, stellen wir eins fest: Bisher ist der Bitcoin-Preis langfristig immer weiter angestiegen, mit Kursabstürzen dazwischen (Bärenmarkt). Es ist also nach unserer Bitcoin-Prognose nur eine Frage der Zeit, wann die nächste Bitcoin-Rallye beginnt. Wenn Sie jetzt also bei dem relativ niedrigen BTC Kurs einsteigen, könnten auch Sie beim nächsten Bitcoin-Kursanstieg profitieren. (12.12.2022/ac/a/m)



