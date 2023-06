Was den ersten Punkt betreffe, so seien die Preise bereits gestiegen, wovon viele Menschen in allen Regionen betroffen seien. Trotz erster Anzeichen eines Rückgangs, zumindest auf der Ebene der Gesamtinflation, bleibe die Kerninflation in den meisten Industrieländern weiterhin hoch, zeitweise bis zu 10,9%, wie in Norwegen. Allerdings habe die Verbraucherpreisinflation die Konsumausgaben noch nicht wirklich beeinträchtigt. Das liege daran, dass die Menschen immer noch auf die Ersparnisse zurückgreifen könnten, die sie während der Pandemie angesammelt hätten, was die Fähigkeit der Haushalte erhöht habe, Schocks und Krisen aufzufangen.



Tatsächlich hätten sich die Schulden auf die Regierungen verlagert, die sich infolge der aggressiven Konjunkturmaßnahmen während der Pandemie mit immer größeren Schuldenbergen konfrontiert sehen würden - trotz des jüngsten Rückgangs der Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP dank der starken Wachstumserholung nach Corona. Im Jahr 2021 hätten sich die Ersparnisse der US-Haushalte auf über 2 Billionen US-Dollar belaufen, was deutlich über dem Durchschnitt liege. Es werde jedoch erwartet, dass diese Ersparnisse bei der derzeitigen Ausgabenrate bis Ende des Jahres verschwunden sein würden. Das mache die Verbrauchernachfrage anfälliger und könnte zu einer Änderung der Nachfragemuster führen.



Die Arbeitsmärkte seien immer noch angespannt, würden aber erste Anzeichen einer Entspannung zeigen. Mit Ausnahme von Italien lägen die Arbeitslosenquoten in den G7-Ländern weiterhin in der Nähe ihrer 30-Jahres-Tiefststände. In den USA habe die Arbeitslosenquote sogar ein 50-Jahres-Tief erreicht. Allerdings würden die Pläne für Neueinstellungen, die befristete Beschäftigung und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung darauf hindeuten, dass sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den kommenden Monaten verschlechtern könnte.



Die Immobilienmärkte seien mit einem Fragezeichen versehen und würden einer weiteren Analyse bedürfen. Die Wohnimmobilienaktivität in den Schwellenländern und den Industrieländern sei historisch schwach und nähere sich dem Niveau während der US-Immobilienmarktkrise von 2007/08. In den Schwellenländern erhole sich der Aktivitätsindikator jedoch bereits. Insbesondere der chinesische Wohnungsmarkt habe nach dem Konjunkturmodell Wave einen Boden gefunden. Eine genauere Betrachtung der Länder zeige, dass die schwächste Aktivität in Skandinavien, Australien und Neuseeland zu finden sei.



Obwohl eine Verschlechterung der Immobilienmarktaktivität einen Wirtschaftsabschwung beschleunigen könnte, insbesondere in Verbindung mit einer anhaltenden Liquiditätsverknappung, gebe es gute Gründe für die Annahme, dass die derzeitige Schwäche keine ähnlichen Folgen haben werde wie 2007/08. Erstens sei das Aktivitätsniveau in wichtigen Ländern wie den USA und der WWU derzeit nicht besorgniserregend. Zweitens seien die Bilanzen der systemrelevanten Banken in den Industrieländern wesentlich solider als während der Großen Finanzkrise.



Drittens gebe es in den wichtigsten Ländern keine eindeutigen Anzeichen für ein Überangebot auf dem Wohnungsmarkt, das einen Abwärtsdruck auf die Preise ausüben könnte. Viertens sei die Laufzeit der Hypotheken im Durchschnitt deutlich höher als während der Großen Finanzkrise, mit Ausnahme einiger skandinavischer und baltischer Länder. Und schließlich sei der Verschuldungsgrad der privaten Haushalte, wie bereits erwähnt, deutlich geringer als während der Finanzkrise.



So schwierig es für Ökonomen sei, diesen Zyklus zu prognostizieren, so schwierig sei es auch für Anleger, sich zu positionieren: Sollten sie an der Aktieneuphorie teilhaben oder sich in die Anleihenflaute einkaufen? Die unbequeme Wahrheit sei, dass COVID-19 und die darauf folgende Geld- und Fiskalpolitik viele etablierte Weisheiten auf den Kopf gestellt und gängige Annahmen über Wirtschaftszyklen, Inflationsverhalten und Korrelationen von Vermögenswerten widerlegt hätten. Daher seien die Anleger gut beraten, bei ihren Aktienengagements eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, indem sie diese entweder moderat halten oder über Optionen absichern würden. So könnten sie an der Aufwärtsbewegung teilhaben, ohne zu vergessen, dass man noch nicht über den Berg sei. (21.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Selten waren die Aktien- und Anleihemärkte so uneins wie in letzter Zeit, so Sven Schubert, Senior Investment Strategist bei Vontobel.