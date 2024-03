Für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, stelle sich nun aber die Frage, wie es mit dem Gold weitergehe. Der Goldpreis sei dieses Jahr aus seiner fast vierjährigen Seitwärtsbewegung ausgebrochen und notiere, in US-Dollar gerechnet, an seinem Allzeithoch. Marko Behring: "Es sprechen einige Gründe dafür, dass sich der Aufwärtstrend beim Gold fortsetzt: Die Inflation fiel in den USA im Januar und Februar überraschend hoch aus. Bei vielen Anlegern kehrte in der Folge die Angst vor einer zweiten, vielleicht noch schmerzhafteren Inflationswelle zurück. Das sind Szenarien, die den Goldpreis treiben."



Insbesondere auffällig sei die Preisbewegung während der FED-Pressekonferenz vom 20. März 2024 gewesen, so Behring: "Das war eine Bewegung wie aus dem Lehrbuch: Der amerikanische Notenbankpräsident kündigte trotz höherer Inflationsdaten an, noch in diesem Jahr die Zinsen zu senken, und gleichzeitig zog der Goldpreis an. Zwischenzeitlich um mehr als 1,5 Prozent."



Hinzu komme, dass die Zentralbanken selbst als Käufer auf dem Goldmarkt aktiv seien. Im Dezember 2023 hätten sich die Goldzukäufe der Zentralbanken weltweit auf 1.037 Tonnen summiert. Zum Vergleich: 2010 seien es nicht einmal 80 Tonnen gewesen. Einer der Gründe dahinter sei der Wunsch der Notenbanken nach einem Gegengewicht zu ihren hohen Rentenbeständen.



Anlegern rate Marko Behring, ihren Goldanteil im Depot jetzt nicht zu verkaufen: "Die Angst vor einer zweiten Inflationswelle, Zukäufe seitens der Zentralbanken und die Vielzahl der geopolitischen Krisen: das alles spricht dafür, jetzt an der Goldposition festzuhalten - den Höchstständen zum Trotz." (27.03.2024/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Es gibt viele gute Gründe für eine positive Meinung zum Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515): es bietet Schutz gegen geopolitische Risiken, gegen "Unfälle" am Finanzmarkt und gegen eine ausufernde Inflation. So ist auch das Asset Management der Fürst Fugger Privatbank dem Gold gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt, so Marko Behring.Und wenn man auf die letzten Jahre blicke, dann habe der Goldpreis dieses Vertrauen auch gerechtfertigt. Eine Gewichtung von bis zu 10 Prozent in den Portfolios der Vermögensverwaltung habe sich in der Rückschau als im wahrsten Sinne des Wortes "goldrichtige" Entscheidung erwiesen.