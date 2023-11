An einem Ende der Skala würden heute etwa 40% der US-Bevölkerung zu den Millennials (geboren 1981-1996) oder der Generation Z (geboren 1997-2012) gehören, wobei diese Bevölkerungsgruppe in anderen Ländern noch stärker vertreten sei. Diese Generationen würden neue Denk-, Arbeits- und Konsumweisen vorantreiben, vor allem auf digitaler und technologischer Ebene. Am anderen Ende der Skala altere die Bevölkerung weltweit, was die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen erhöhe. Die Branche reagiere darauf mit Innovationen und medizinischen Durchbrüchen wie mRNA-Impfstoffen und Point-of-Care-Diagnostik, die Möglichkeiten für Investitionen bieten würden.



Unabhängig davon hätten sich nach Corona die Grenzen zwischen Wohnen und Arbeiten verwischt. Dies fördere Trends wie Smart Cities, geprägt von künstlicher Intelligenz, und schaffe neue Immobilienbedürfnisse. Die Dringlichkeit des Klimawandels sei von Region zu Region unterschiedlich, aber besonders ausgeprägt bei den jüngeren Bevölkerungsschichten. Die sich daraus ergebenden veränderten Erwartungen und Konsumpräferenzen würden viele Unternehmen dazu veranlassen, innovative Wege zu beschreiten.



Diese Veränderungen im täglichen Leben würden sich in dem widerspiegeln, was Investoren in den kommenden Jahren als die interessantesten Möglichkeiten ansehen würden. So würden beispielsweise die Daten des Janus Henderson Investor Survey die Haltung von US-amerikanischen Privatanlegern zeigen, die sich auch weltweit widerspiegele.



Bei Investments in diese Themen und Marktsegmente sei es wichtig, zwischen übertriebenen Trends mit fragwürdiger Tragfähigkeit und innovativen Geschäftsmodellen oder Technologien zu unterscheiden, die zu Preissetzungsmacht, Markteintrittsbarrieren und Wettbewerbsvorteilen führen könnten, die für ein echtes langfristiges Renditepotenzial erforderlich seien. Anleger können von Strategien profitieren, die auf gründlicher Recherche beruhen, und von einer Zusammenarbeit mit erfahrenen Asset Managern, die Hype-Zyklen meistern und Portfolios für eine sich wandelnde Welt aufbauen können, so die Experten von Janus Henderson Investors.



3. Die Rückkehr der "Kapitalkosten"



In den letzten zehn Jahren sei es mehr oder weniger irrelevant gewesen, ob das Geschäftsmodell eines Unternehmens gut oder schlecht gewesen sei; preiswertes Kapital sei leicht verfügbar gewesen, um selbst die unrentabelsten Unternehmen zu unterstützen. Dann seien die Kapitalkosten weltweit in kurzer Zeit erheblich angestiegen. Die wieder steigenden Kreditzinsen hätten die Situation für die Unternehmen dramatisch verändert, da es nun viel schwieriger sei, an Finanzmittel zu kommen, und die Investoren bei der Wahl ihres Kapitaleinsatzes wählerischer seien.



Auf Unternehmensebene seien schwächere Unternehmen gefährdet, wie die Insolvenzen von US-Banken in der ersten Jahreshälfte 2023 gezeigt hätten, und es komme zu einer größeren Streuung zwischen Gewinnern und Verlierern. Außerdem entstünden dadurch Marktvolatilität und mögliche Fehlbewertungen. Die öffentlichen gegenüber den privaten Märkten seien ein Beispiel dafür: Vor allem im Immobilienbereich hätten sich die Bewertungen an den öffentlichen Märkten korrigiert, während die Privatmärkte sich erst noch vollständig anpassen müssten. Außerdem würden höhere Zinsen zu attraktiveren Renditen führen, was festverzinsliche Wertpapiere wieder in den Vordergrund rücke.



Gleichzeitig sei eine erhebliche Menge "Cash" geparkt. Die Geldmarktanlagen in den USA haben sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt, weil Investoren das Risiko mindern und/oder von den höheren Zinsen profitieren wollten, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Die Kapitalkosten würden wahrscheinlich höher bleiben als in der jüngeren Vergangenheit. Allerdings dürften die Zinssätze inzwischen ihren Höchststand erreicht haben und könnten beginnen zu sinken. Dadurch werde das Halten von Cash weniger attraktiv, und es dürfte zu Umschichtungen in das Renditepotenzial sorgfältig ausgewählter Risikoanlagen kommen.



Diese Kombination einer zunehmenden Dispersion zwischen "Haben" und "Nicht-Haben" in Verbindung mit dem Potenzial der Reallokation in Risikoanlagen lasse vermuten, dass eine Periode begonnen habe, die für aktiv verwaltete Anlagestrategien geeignet sei. In den letzten zehn Jahren seien die Renditen größtenteils durch billiges Geld angekurbelt worden, und die breiten Aktienmärkte seien insgesamt gestiegen, was passiven, indexbasierten Strategien und unkritischem Private Equity entgegengekommen sei.



Der sich verändernde makroökonomische Hintergrund dürfte jedoch zu einem Umfeld führen, das eher für Stockpicker, differenziertes Research und einen selektiven Ansatz bei der Vermögensallokation geeignet sei. Dies sei ein Umfeld, das Investitionen in die geeignete Anlageklasse und in die richtigen Wertpapiere erfordere und zwar im passenden Kontext. (30.11.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Welt verändert sich, und damit auch die Finanzmärkte, so Ali Dibadj, Chief Executive Officer bei Janus Henderson Investors.Das neue Umfeld werde sich stark von dem der jüngsten Zeit unterscheiden. Der Wandel erfordere kompetente Analysen, differenzierte Einblicke und proaktive Anlagestrategien, um die Chancen zu nutzen. Es werde kurzfristige Trends geben, aber ebenso wichtig seien strukturelle Veränderungen, die die Investmentlandschaft in den nächsten zehn oder mehr Jahren verändern würden. Bei der Bewertung der Portfoliopositionierung sollten Investoren nach Meinung der Experten drei langfristige, relativ unveränderliche Makrofaktoren berücksichtigen.