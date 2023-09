Wien (www.aktiencheck.de) - Die Autobranche steht - insbesondere in den USA - weiter wegen des Streiks der Branchengewerkschaft UAW im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Aktionäre von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) hätten nach den jüngsten Kursgewinnen am gestrigen Handelstag einen Rückgang um 3,6% hinnehmen müssen. Der Unterhaltungsriese habe angekündigt, in den kommenden zehn Jahren die Investitionen in seine Freizeitparks und Resorts mit USD 60 Mrd. nahezu zu verdoppeln.Der Einkaufs-Lieferdienst Instacart (ISIN: US5653941030, WKN: A3EUU2, NASDAQ-Symbol: CART) habe ein zumindest reichlich volatiles Debüt an der US-Technologiebörse NASDAQ hingelegt. Der erste Kurs der Aktien habe mit USD 42,00 um 40% über dem Ausgabepreis von USD 30,00 gelegen. Nach einem Anstieg bis auf USD 42,95 seien sie allerdings auf letztlich USD 33,70 zurückgefallen. Die Aktien des Getränke- und Snack-Riesen PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP), der mit USD 175 Mio. groß bei Instacart eingestiegen sei, hätten mit einem Minus von 0,6% ihre jüngste Verlustserie fortgesetzt. (20.09.2023/ac/a/m)