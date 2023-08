Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

76,77 EUR +0,59% (25.08.2023, 11:24)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

82,47 USD -3,91% (24.08.2023, 22:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (25.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Walt Disney suche für seinen Sportsender ESPN einen strategischen Partner. Die Liste der Bewerber sei lang, nun trete der nächste Player auf das Spielfeld. Und das sei kein Geringerer als Amazon Laut eines Berichts der Plattform "The Information" diskutiere der Streaming-Riese über eine Minderheitsbeteiligung an ESPN. Für Disney wäre es ein super Deal. Denn das lange profitable Geschäft mit dem Sportsender sei in letzter Zeit weniger rund gelaufen: Viele Leute hätten ihre Kabelfernsehprodukte gekündigt und die Kosten für Sportprogramme seien gestiegen.Ein neuer Plan musste her: Disney arbeitet an einer Streamingversion von ESPN, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Das sei keine Frage des Ob, sondern des Wann, wie CEO Robert Igler kürzlich verkündet habe.Der Streamingriese Amazon habe derweil schon länger den Wunsch geäußert, weitere Sportinhalte in sein umfangreiches Programm aufzunehmen. Laut Insidern würden sich beide Unternehmen in ersten Gesprächen befinden. Auf den Kunden könnten Kosten zwischen 20 und 35 Dollar pro Monat zukommen - damit wäre ESPN der teuerste Streaming-Dienst in den USA.Was heiße das für Anleger? Amazon ist und bleibt ein Basis-Investment im Tech-Sektor, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Die Aktie befinde sich seit Januar wieder auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR und habe bereits um 40 Prozent zugelegt.Disney komme nur auf die Watchlist. Im Sog des schwachen Marktumfeldes sei die Aktie am gestrigen Donnerstag um knapp vier Prozent auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Anleger bleiben trotz der positiven News erstmal an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2023)