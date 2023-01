Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.2022 sei für Walt Disney mit einem Verlust von 44% das schlechteste Börsenjahr seit 1974 gewesen, doch 2023 laufe es für den US-Medienkonzern. Am Donnerstag gewinne die Aktie gegen den Markt 3,1% - seit Jahresbeginn seien es plus 12%. Für Spannung sorge bei Walt Disney Nelson Peltz. Der streitbare Investor mache Druck.Peltz werfe der Konzernführung vor, dem Unternehmen und den Aktionären mit der Übernahme von 21st Century Fox geschadet zu haben. "21st Century Fox hat die Dividende weggenommen", habe er im Interview mit CNBC gesagt. "Fox hat eine einst makellose Bilanz in ein Chaos verwandelt." Walt Disney habe 21st Century Fox 2019 gekauft und für das traditionsreiche Filmunternehmen 71 Mrd. USD bezahlt.Peltz fordere nun tiefgreifende Reformen bei Walt Disney. Die Streaming-Aktivitäten seien viel zu teuer, so der Raider. Der Konzern müsse entweder aus dem Business aussteigen, oder, wenn er es nicht tue, Hulu komplett übernehmen. "Eine Hulu-Übernahme würde allerdings dazu führen, dass Disney über mehrere Jahre mit einer Schuldenlast zu kämpfen hätte", warne Peltz.Peltz fordere für seine Firma Trian Fund einen Sitz im Walt Disney-Verwaltungsrat, habe am Mittwoch aber eine Abfuhr von Seiten des Konzerns erhalten. Das könnte für Zündstoff sorgen, denn Peltz sei für sein aggressives Vorgehen als Investor bekannt. Unter anderem hätten bereits die Manager von Unilever, Kraft Food und Procter & Gamble Bekanntschaft mit Peltz gemacht.Peltz mache Druck, der Börse gefalle es. Die Walt Disney-Aktie nehme Kurs auf den im September 2021 begonnenen Abwärtstrend und die 200-Tage-Linie. Die Walt Disney-Aktie habe jede Menge Nachholpotenzial, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link