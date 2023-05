Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (26.05.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Brandon Nispel von KeyBanc Capital Markets:Brandon Nispel, Analyst von KeyBanc Capital Markets, bestätigt das Anlagevotum für die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) mit "overweight".Brandon Nispel habe das Kursziel für Walt Disney von 120 auf 107 USD reduziert, da das Unternehmen die Erwartungen für das Abonnentenwachstum von Disney+, den ARPU, den OI für inländische Parks und den OI für internationale Parks zurücksetze.KeyBanc sei nach wie vor der Meinung, dass Disney langfristig aufgrund seines differenzierten geistigen Eigentums und seiner Vermögenswerte gut dastehe. Man sei optimistisch, dass die Kosteninitiativen in Höhe von mehr als 5,5 Milliarden Dollar den freien Cashflow von Disney auf einen besseren Kurs bringen würden und die Rentabilität im Direktvertrieb durch Preiserhöhungen verbessert werden könne.Kurzfristig würden jedoch das Abonnentenwachstum von Disney+ und der Druck auf die Margen inländischer Parks zusammen mit dem anhaltenden Überhang von ESPN/Hulu die Aktie wahrscheinlich in eine bestimmte Spanne bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: