Streaming sei jedoch nicht das einzige Problem, das die Wall Street für das Unternehmen festgestellt habe. Die Einnahmen aus den Bereichen Themenparks und Medien seien hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben, auch wenn Walt Disney-CEO Bob Chapek darauf hingewiesen habe, dass es sich um ein Rekordhoch in der Geschichte des Unternehmens handele. Der Bereich Themenparks und Produkte (Themenparks, Einzelhandel, Disney Wish Cruises und Resorts) habe einen Anstieg von 34% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Die Wall Street sei jedoch besorgt, dass sich die Konsumtätigkeit von Disney verschlechtern könnte, wenn die Wirtschaft in eine Rezession abrutsche, der Arbeitsmarkt schwächele und die Inflation über einem gewissen Niveau bleibe. Nach der pessimistischen Prognose würden die Analysten befürchten, dass Walt Disney, wenn es heute nicht in der Lage sei, die Prognosen zu erfüllen, noch weniger in der Lage sein werde, dies zu tun, wenn die US-Wirtschaft zu schwächeln beginne.



Walt Disneys geringerer Umsatz mit Inhalten sei darauf zurückzuführen, dass weniger Filmproduktionen für die Kinos geplant und erstellt würden, was auch eine kleinere Produktpalette für den Unterhaltungsmarkt bedeute. Das Unternehmen habe mitgetilt, dass es beabsichtige, die steigenden Kosten genau zu beobachten und die Ausgaben zu kontrollieren. Walt Disneys Finanzchefin Christine McCarthy habe ihre Umsatzprognose für das neue Geschäftsjahr und rechne mit einem Wachstum von weniger als 10% gegenüber mehr als 20% im Jahr 2022. Alles deute darauf hin, dass das Unternehmen ein Rezept finden müsse, um das Umsatzwachstum während des Abschwungs aufrechtzuerhalten. Bislang habe es den Anschein, dass das Geschäftsmodell von Walt Disney trotz seiner weltweit bekannten Marke Probleme habe, die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben, und dass es Schwierigkeiten habe, die von den Wall Street-Analysten gesetzte "hoch hängende Messlatte" zu überwinden.



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walt Disney: Der nächste Gigant im freien Fall? Aktien stürzen nach den Zahlen um 8% ab - AktiennewsDie Aktien von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) fallen vor der Eröffnung der Wall Street, da die Einnahmen aus wichtigen Geschäftsbereichen geringer als erwartet ausfielen, die Kosten stiegen und die Prognosen gesenkt wurden, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe vor einer Verlangsamung im Streaming-Geschäft gewarnt:Umsatz: 20,15 Milliarden Dollar gegenüber Prognose 21,24 Milliarden Dollar (Refinitiv)Gewinn pro Aktie (EPS): 0,30 Dollar gegenüber Prognose 0,50 Dollar (Refinitiv)Medien- und Unterhaltungsumsatz: 12,7 Milliarden Dollar (-3% gegenüber Vorjahr) gegenüber Prognose 13,9 Milliarden Dollar (StreetAccount)Umsatz aus Themenparks und Einzelhandel: 7,4 Milliarden Dollar gegenüber Prognose 7,5 Milliarden Dollar (StreetAccount)Abonnements für die Disney+ Plattform insgesamt: 164,2 Millionen vs. 160,45 Millionen Prognosen (StreetAccount)Netflix noch weit entferntDas Unternehmen habe im dritten Quartal 12,1 Millionen neue Abonnements für seine Streaming-Plattform Disney+ gewinnen können und habe damit deutlich über den Prognosen der Analysten gelegen. Allerdings habe Walt Disney die Euphorie mit der Ankündigung gedämpft, dass sich das Abonnentenwachstum im nächsten Quartal verlangsamen werde. Darüber hinaus erwarte das Unternehmen ein geringeres Wachstum der Streaming-Einnahmen in der Zukunft. Die Hulu-Plattform, an der Walt Disney zu zwei Dritteln beteiligt sei, habe 47,2 Millionen Abonnenten, während ESPN+ 24,3 Millionen gehabt habe. Zusammen habe Walt Disneys Medienholding, d.h. Hulu, ESPN+ und Disney+, mehr als 235 Millionen Streaming-Abonnenten. Netflix, seit langem führend im Streaming-Bereich, habe nach den Daten seines letzten Quartalsberichts 223 Millionen Abonnenten gehabt.Walt Disneys Streaming-Geschäft sei jedoch noch weit von den Margen von Netflix entfernt. Die Plattform Disney+ sei noch weit von der Rentabilität entfernt, und Disney-CEO Bob Chapek schätze, dass das Streaming-Geschäft erst im Jahr 2024 profitabel sein werde. Die Verbrauchersparte habe 1,47 Milliarden Dollar verloren und in den USA einen Rückgang der Einnahmen pro Nutzer um 10% auf 6,10 Dollar verzeichnet. Nach dem Vorbild von Netflix wolle Walt Disney erwägen, Werbung auf der Plattform verfügbar zu machen und die Preise für den Service zu erhöhen. Es sei jedoch unklar, wie die Verbraucher auf Walt Disneys neue Streaming-Geschäftspolitik reagieren würden und ob sie tatsächlich so positiv aufgenommen werde wie bei Netflix.