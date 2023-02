Laut Wells Fargo werde es im Interesse von CEO Bob Iger sein, sich zu äußern, um den Aktienkurs zu stützen und den Druck des Milliardärs Nelson Peltz auf den Vorstand abzuwehren, der sich als Aktionär für seine eigene Nachfolge im Vorstand einsetze, das Streaming reorganisiere, die Kosten senke und die Dividende erhöhe. Disney könnte die Ausgaben senken, um die Rentabilität und die Inhalte zu verbessern.



Laut UBS könnte Disney+ dank neuer Preise und Werbung besser dastehen, als der Markt glaube. Dies würde mit Disneys eigenen Prognosen übereinstimmen, die im dritten Quartal darauf hingedeutet hätten, dass die Verluste aus dem Streaming-Geschäft rapide sinken und die Plattform im Jahr 2024 wieder verhandelbar sein werde.



Morgan Stanley habe seine Schätzung für die Zahl der Disney+-Abonnenten im vierten Quartal 2022 von etwa 2,55 Millionen auf etwa 1,2 Millionen gesenkt, was auf einen Abfluss nach den jüngsten Preiserhöhungen hindeute.



Der Aktienkurs habe auf die Unterstützungszone bei 85 Dollar reagiert, aber die gleitenden Durchschnitte würden sich einer Kreuzung nähern, was längerfristige Schwäche signalisieren könnte. Es sei jedoch erwähnenswert, dass diese Formation oft "verzögert" auftrete, weshalb sie zuvor kurz über dem Tief von 2008 aufgetreten sei (Quelle: xStation5 von XTB). (News vom 08.02.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

105,32 EUR +1,17% (08.02.2023, 14:44)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

111,63 USD +1,60% (07.02.2023, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.02.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walt Disney kurz vor den Quartalszahlen - Wird Avatar helfen? AktiennewsDer Unterhaltungsriese Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) wird heute nach der US-Sitzung die Ergebnisse für das 4. Quartal 2022 vorlegen, so die Experten von XTB.Die Analysten würden besonders darauf achten, ob das Unternehmen dank seiner starken Marke der schwächeren Verbraucherstimmung habe standhalten können und ob es die Milliardenverluste seines Streamingdienstes Disney+ habe verringern können. Der Bericht werde auch zeigen, inwieweit sich die Veröffentlichung von Avatar auf die Einnahmen des Unternehmens ausgewirkt habe. Die Wall Street erwarte, dass CEO Bob Iger eine neue Vision für das Wachstum des Unternehmens vorstellen werde.Prognosen:- Umsätze: 23,52 Mrd. Dollar (FactSet) vs. 21,8 Mrd. Dollar im 4. Quartal 2021 (20,15 Mrd. Dollar im 3. Quartal 2022)- EPS: 0,78 Dollar (FactSet) vs. 1,06 Dollar im 4. Quartal 2021 (0,30 Dollar im 3. Quartal 2022)- Streaming (Disney+, ESPN, Hulu): -1,3 Mrd. Dollar vs. -1,5 Mrd. Dollar im 3. Quartal 2022Der Konsens erwarte, dass das 4. Quartal für das Unternehmen deutlich besser gewesen sei als das 3. Quartal, was indirekt auf die erfolgreiche Veröffentlichung von Avatar und höhere "Feiertags"-Einnahmen in den Themenparks zurückzuführen sei, wie das Unternehmen bereits angekündigt habe. Der überwiegende Teil des Umsatzes entfalle auf Nordamerika, was angesichts der nach wie vor starken Verbraucher dort eine Umsatzschwäche in Asien oder Europa begrenzen könnte.Ein gutes Geschäft in den Parks könnte die Verluste aus der Expansion und den Investitionen in das Streaming (Disney+) ausgleichen und selbst bei einem erwarteten Rückgang der Abonnenten die Stimmung verbessern, wenn optimistische Prognosen abgegeben würden. Die Anleger würden jedoch beurteilen müssen, inwieweit die Verluste aus dem Streaming-Bereich ausgeglichen werden könnten.Bob Iger habe Disneys "modernes Geschäft" aufgebaut und die Anleger würden besonders aufmerksam darauf achten, welchen Plan zur Wiederbelebung des Geschäfts er nach seiner viel beachteten Rückkehr und der Wiederübernahme der Rolle des CEO vorschlagen werde. Nach seiner Rückkehr habe der Vorstandsvorsitzende den Kreativdirektoren des Unternehmens mehr Befugnisse eingeräumt, um die Stagnation zu durchbrechen, und es werde erwartet, dass die Gespräche über die Umstrukturierung von Disney nach wie vor ausschließlich zwischen den Entscheidungsträgern des Unternehmens geführt würden. Während Igers vorheriger 15-jähriger Amtszeit habe das Unternehmen eine Rendite von mehr als 550% für die Aktionäre erwirtschaftet.Die Zahlen für das 3. Quartal 2022 seien durch wachsende Streaming-Verluste belastet worden, obwohl die Zahl der Disney+-Abonnenten um 39% auf mehr als 164 Millionen gestiegen sei. Die Verluste seien gewachsen, während das Unternehmen weiter in Inhalte investiert und den Dienst auf externe Märkte ausgedehnt habe, sodass die Analysten weiterhin aufmerksam beobachten würden, ob es eine Verbesserung gegeben habe. Die Anleger hätten begonnen, dem Gewinn Vorrang vor dem Abonnentenwachstum einzuräumen.