Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

95,94 EUR -2,17% (11.10.2022, 21:47)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

96,35 EUR -2,20% (11.10.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

93,3651 USD -1,89% (11.10.2022, 21:37)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (11.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei seit einiger Zeit ein vertrautes Bild: Unter den Aktien im Dow Jones sei Walt Disney bei den größten Tagesverlierern zu finden. Für den Abverkauf gebe es einen guten Grund. Doch es fänden sich auch Argumente, die für die Aktie sprächen. "Der Aktionär" liefere einen kompakten Überblick zum Stand der Dinge bei Disney.Die Disney-Parks seien voll. Zuletzt sei Disney aber an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Und in einer Rezession, die 2023 in den USA erwartet werde, dürfte es schwer werden, mehr Geld zu verdienen. Anleger dürften dieses Szenario zunehmend einpreisen.Andererseits: Walt Disney sei eine Weltmarke mit unzähligen Figuren und Filmhits. Entgegen der Abwärtstendenz beim Kurs hätten Analysten in den vergangenen Wochen ihre Kursziele für die Disney-Aktie sogar leicht nach oben geschraubt. Das sei eher ungewöhnlich und spreche für eine solide fundamentale Basis.Zudem habe sich die Disney-Aktie seit 2014 stets knapp unter 100 Dollar gefangen. Anders als in den vergangenen Jahren befinde sich der Markt insgesamt in einer Bären-Phase. Allerdings habe Disney - zusammen mit dem Dow - anders als der S&P 500 und der NASDAQ 100 diese Woche bislang ein neues Korrekturtief vermieden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Walt Disney.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link