Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (14.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Unterhaltungskonzern komme einfach nicht zur Ruhe. Nachdem Walt Disney zuletzt mit finanziell erfolgreichen Kinostarts positiv auf sich aufmerksam habe machen können, enttäusche die Heimat von Mickey Mouse bereits wieder mit schlechten Nachrichten: Mehrere potenziell besonders einträgliche Filmstarts müssten verschoben werden.Wie das US-Branchenmagazin Variety berichte, müssten mit einem neuen "Star-Wars"-Film, der Superheldenkomödie "Deadpool 3" und gleich mehreren "Avatar"-Nachfolgern etliche Filmstarts um mehrere Monate bzw. gleich ein ganzes Jahr nach hinten verschoben werden. Vor allem Fans der "Avatar"-Filmreihe würden in den kommenden Jahren einiges an Geduld aufbringen müssen: Der Start des fünften Teils sei nun für Dezember 2031 geplant.Grund für die Verspätungen seien einerseits Verzögerungen in der Produktion und andererseits die Streiks der Autorengewerkschaft WGA, die die Interessen von insgesamt 11.500 Autorinnen und Autoren gegenüber dem Branchenverband "Alliance of Motion Picture and Television Producers" (AMPTP), dem auch Walt Disney angehöre, vertrete. Eine Einigung der Verhandlungsparteien sei gegenwärtig weit entfernt. Die Gehaltsforderungen der WGA würden Filmproduzenten Mehrkosten von rund 430 Mio. Dollar pro Jahr verursachen, angeboten habe die AMPTP Gehaltserhöhungen im Umfang von knapp 90 Mio. Dollar.Auf die Neuigkeiten habe die Aktie gestern kaum reagiert. Das sei angesichts der vielen ganz akuten Herausforderungen, vor denen Walt Disney stehe, nicht überraschend.Die Walt Disney-Aktie ist aktuell keine laufende Empfehlung von DER AKTIONÄR und angesichts der anhaltend schwachen Kursentwicklung weiter nur etwas für Antizykliker, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link