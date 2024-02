Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

99,29 EUR +7,92% (08.02.2024, 13:18)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

99,14 USD -0,15% (07.02.2024, 22:00)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Walt Disney habe die Anleger mit Aussagen zum Streaming-Geschäft positiv überrascht. Die Aktie des Entertainment-Giganten, die seit einer Ewigkeit nicht vom Fleck gekommen sei, sei um sieben Prozent geklettert und habe erstmals seit Mai die 100-Dollar-Marke überwunden. Nun stünden die nächsten Hürden an. Wie viel Power habe das Powerhouse?Disney wolle sein Streaming-Geschäft bis Ende September in die schwarzen Zahlen bringen. Im Sommer wolle der Konzern gegen Passwort-Trittbrettfahrer vorgehen. Die Maßnahme habe sich bereits beim Marktführer Netflix als Erfolg erwiesen. Die Zahl der Abonnenten sei gestiegen.Im vergangenen Quartal habe Disney abermals vom starken Geschäft mit seinen Freizeitparks und Kreuzschiffen profitiert. Indes sei der Umsatz im Kabel-TV um zwölf Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar gesunken. Die Sparte habe einen operativen Gewinn von 1,24 Milliarden Dollar verbucht - sieben Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Den Exodus von Zuschauern und Werbekunden wolle Disney durch ein starkes Streaminggeschäft auffangen. Die Erlöse mit Disney+ und dem Sportangebot ESPN+ seien im vergangenen Quartal um 14 Prozent auf gut 6 Milliarden Dollar gestiegen. Das operative Minus von 216 Millionen Dollar sei bereits eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu einer Milliarde Dollar Verlust vor einem Jahr gewesen.Mittlerweile stagniere die Kundenzahl. Disney+ Core sei im abgelaufenen Quartal auf 111,3 Millionen Abonnenten und damit auf ein Prozent weniger als im Vorquartal gekommen. Der Indien-Ableger Disney+ Hotstar sei um zwei Prozent auf 38,3 Millionen gewachsen.Nach dem Sommer werde sich zeigen, wie beliebt "Star Wars", "Simpsons" & Co bei den Trittbrettsehern wirklich seien. Ein Risiko sei es - aber der Konzern tue gut daran, es einzugehen.Disney habe mit den Zahlen und seinem Streaming-Plan ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun gilt es, die nächsten Widerstände bei 108 und dann bei 112 Dollar zu knacken, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 08.02.2024)