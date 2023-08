Analysten hätten die Empfehlungen für Disney vor dem Q2-Bericht herabgestuft. (Quelle: XTB Forschung)



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.08.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walt Disney auf dem Niveau von 2014 - werden die Gewinne die Stimmung verbessern? AktiennewsHeute nach der US-Sitzung wird Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS), der größte US-Unterhaltungskonzern, seine Geschäftsergebnisse bekannt geben, so die Experten von XTB.Die Anleger würden einen Rückgang des Nettogewinns und leicht steigende Einnahmen erwarten. Die Wall Street werde ihr besonderes Augenmerk auf das Streaming-Segment richten, in dem Disney+ gegen die wachsende Konkurrenz ankämpfen müsse, sowie auf die Besucherzahlen und die Kundenaktivität in den Disney-Themenparks. Diese wiederum könnten mehr Informationen über die allgemeine Gesundheit der Verbraucher und ihre finanziellen Aktivitäten im Unterhaltungssektor liefern. Nach Berichten von Reuters habe das Unternehmen bereits eine Gruppe gebildet, um seine Rentabilität durch KI zu verbessern. Werde der zurückgekehrte CEO Bob Iger nach Jahren der Abwesenheit Disney aus der Krise führen?- Umsätze: 22,49 Mrd. USD (4,6% Wachstum im Jahresvergleich)- Gewinn pro Aktie (EPS): 0,98 USD gegenüber 1,09 USD in Q2 2023 (-11%)- Disney+ Abonnenten: 154,8 Millionen vs. 157,8 Millionen in Q1 2023Anleger seien besorgt, dass sich der Kostenkontroll- und Gesamtoptimierungsplan des Unternehmens als unzureichend erweisen könnte, um den Widrigkeiten zu begegnen. Negative Auswirkungen könnten sich letztlich aus potenziell geringeren Werbeeinnahmen, einem Streik von Hollywood-Schauspielern und Drehbuchautoren, die sich über die Auswirkungen von AI Sorgen machen würden, und geringeren Besucherzahlen in den Parks ergeben. Von Interesse werde auch die Frage des Sportfernsehens von ESPN sein, dessen Einschaltquoten nach der Pandemie einen historischen Tiefstand erreicht hätten. Zuvor habe Disney-CEO Iger angedeutet, dass er nach einem strategischen Partner für den Verkauf des ESPN-Geschäfts suche.- Disney habe 157,8 Millionen bezahlte Abonnenten gehabt (gegenüber 161,8 Millionen im 4. Quartal 2022). Konkurrenz in Form von Netflix, Amazon Prime oder Paramount bedeute Probleme für das regelmäßige Abonnentenwachstum und die Monetarisierung von Inhalten. Eine mögliche positive Überraschung könnte die Stimmung gegenüber den Aktien verbessern;- Bloomberg Intelligence habe betont, dass das Geschäft mit den Themenparks am stärksten zu sein scheine, aber die Schließung eines Star Wars-Themenhotels könnte die Ergebnisse im zweiten Quartal unter Druck setzen. BI zufolge würden die Parks in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 70% des Gewinns des Unternehmens ausmachen. Daraus ergebe sich, dass eine Rezession die Rentabilität von Disney stark beeinflussen könne;- Die Ergebnisse könnten erheblich von den Einnahmen aus Disney-Produktionen beeinflusst werden, zu denen "Guardians of the Galaxy 3", "Die kleine Meerjungfrau" und "Elemental" sowie der neue Indiana Jones mit fast 370 Millionen Zuschauern weltweit gehören würden. Die Ergebnisse der beiden letztgenannten seien jedoch schwächer als erwartet gewesen. Die vorweihnachtlichen Produktionen "The Marvels" und "Wish" könnten sich im vierten Quartal positiv auswirken.Die Aktien von Disney (DIS.US) würden auf dem Niveau von 2014 gehandelt. Sie würden seit einer Rekordzeit unter dem SMA200 bleiben. (Quelle: xStation5)