Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

96,81 EUR -0,44% (24.01.2023, 12:57)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

105,69 USD +2,14% (23.01.2023, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:
855686

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:
WDP

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:
DIS

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (24.01.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Steven Cahall von Wells Fargo Advisors:Steven Cahall, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) nach wie vor mit dem Votum "overweight" ein.Steven Cahall zufolge werde der zurückkehrende Disney-CEO Bob Iger bei der anstehenden Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres "mit voller Wucht" auftreten, "um Kritik abzuwehren". Die Firma sehe eine Neuausrichtung auf geistiges Eigentum anstelle von Abonnenten, aggressive Kostenmaßnahmen und das Potenzial für Gewinnsteigerungen.Steven Cahall erwarte, dass Disney im Geschäftsjahr 2024 von den Abonnentenzielen für den Direktvertrieb abrücke und stattdessen die Erstellung von Inhalten und die Rentabilität des Streaming-Angebots stärke. Der Analyst gehe davon aus, dass das Unternehmen ein Kostensenkungsprogramm im Bereich Direct-to-Consumer in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar ankündigen werde, das sich hauptsächlich auf die Nicht-Programmkosten konzentriere. Angesichts des sich abzeichnenden Kampfes um die Stimmrechte sei ein höherer Aktienkurs die beste Möglichkeit für das Management, sich gegen Aktivisten zu wehren, schreibe der Analyst.Steven Cahall, Analyst von Wells Fargo Advisors, ist optimistisch für die Walt Disney-Aktie und hält an seinem "overweight"-Rating mit einem Kursziel von 125 USD fest. (Analyse vom 24.01.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: