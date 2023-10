NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

84,70 USD +2,12% (09.10.2023, 22:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (10.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Walt Disney: Weiteres Schwächesignal - ChartanalyseDie Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und hat im bisherigen Verlaufstief am 4. Oktober 78,73 USD erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich das Papier in einer Erholung und habe dabei den ehemaligen Widerstand um 80,50 USD, den 10er-EMA und den 50er-EMA nach oben durchbrechen und damit kurzfristige Stärke signalisieren können. Aktuell sei die Aktie aber kurzfristig überkauft und notiere zudem kurz unter dem Widerstand bei 85,20 USD.Die Walt Disney-Aktie könnte die Erholung im übergeordneten Abwärtstrend im Bereich des Widerstands um 85,20 USD beenden und hier wieder nach unten abprallen. Komme es dann auch zu einem Kursrutsch unter den 50er-EMA bei aktuell 83,81 USD, würde ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Rücklauf zur Unterstützungszone um 80,50 USD wahrscheinlich werden. Deutlich aufhellen würde sich die Lage für die Aktie hingegen bei einem nachhaltigen Durchbruch über die Ichimoku-Wolke im Tageschart über der oberen Begrenzung bei 86,50 USD. (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:79,95 EUR -0,24% (10.10.2023, 09:05)