NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

92,58 USD -0,12% (01.12.2023, 22:01)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (04.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Walt Disney: Weiterer Hochlauf - ChartanalyseDie Aktie von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) befindet sich seit dem Abprall an der Unterstützung im Bereich von 79,50 USD in einem Aufwärtstrend und hat dabei im bisherigen Verlaufshoch 96,51 USD erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dann sei es zu einem Rücklauf im übergeordneten, jungen Aufwärtstrend bis leicht unter den 10er-EMA im Tageschart gekommen. Am Freitag habe das Papier im Tagestief 91,77 USD erreicht, habe dann aber wieder ansteigen und bei 92,58 USD mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen können. Die Korrektur könnte nun beendet sein.Die Walt Disney-Aktie könnte die bullische Vortageskerze am heutigen Montag bestätigen und vor einem weiteren Hochlauf stehen. Dabei wäre es wichtig, dass das Papier nachhaltig über den 10er-EMA bei aktuell 92,94 USD ansteige und damit Stärke signalisiere. In diesem Fall wäre ein erneuter Angriff auf den Widerstand bei 96 USD und das Verlaufshoch bei 96,51 USD zu erwarten. Sollte ein Durchbruch über 96,51 USD gelingen, wäre ein weiter Hochlauf zu den Marken bei 98 USD und 100 USD wahrscheinlich. (Analyse vom 04.12.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:85,58 EUR +0,59% (04.12.2023, 09:41)