XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

82,00 EUR -2,81% (19.12.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

85,78 USD -4,77% (19.12.2022, 22:04)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (19.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.An der Wall Street setze sich nach dem Ausverkauf der vergangenen Notenbanken-Woche die kleine Talfahrt am Montag fort. Schlusslicht im US-Standardwerte-Index sei die Walt Disney-Aktie. Der Grund habe diesmal nicht mit dem Streaming-Geschäft zu tun.Die "Avatar"-Fortsetzung habe am ersten Kino-Wochenende die erwarteten Besucherzahlen verfehlt. Statt der erwarteten 500 Mio. USD habe der Film "nur" 435 Mio. USD eingespielt. Das gigantische Projekt - produziert von Disneys 20th Century Fox - mit seiner revolutionären neuen Unterwasser-Filmtechnik habe viel Geld gebraucht. Mindestens 2 Mrd. USD müssten nach Angaben von Regisseur James Cameron eingebracht werden, um die Kosten der Filmproduktion zu decken.Mit dem Kursrutsch auf das tiefste Niveau seit über zwei Jahren rücke nun das Corona-Tief aus Februar 2020 bei 79,09 USD in den Fokus. Solange Walt Disney nicht mit positiven Meldungen (Geschäften) aufwarten könne, dürfte die Aktie unter Druck bleiben. "Der Aktionär" rate zum Beobachten von der Seitenlinie aus, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2022)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: