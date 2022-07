XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

90,98 EUR -0,57% (14.07.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

91,84 USD -1,18% (14.07.2022, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (15.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Walt Disney: Weiter neue Tiefs - ChartanalyseDie Aktie von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) markierte am 8. März 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 203,62 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich der Wert in einer massiven Abwärtsbewegung. Am 22. Juni habe er ein Tief bei 92,01 EUR markiert. Anschließend sei es zu einem kleinen Bodenbildungsversuch gekommen. Dabei sei die Aktie in der Spitze knapp über den Widerstand bei 99,61 USD geklettert. In den letzten beiden Tagen sei es aber zu neuen Tiefs in der Abwärtsbewegung seit März 2021 gekommen. Gestern habe die Aktie auch erstmals unter 92,01 USD geschlossen. Allerdings sei die gestrige Tageskerze eher bullisch zu werten.Die Abwärtsbewegung seit März 2021 könnte noch einige Zeit andauern. Weitere Kursverluste bis 86,25 USD und an das Tief aus dem März 2020 bei 79,07 USD seien möglich. Sollte die Aktie aber über 99,61 USD ausbrechen, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. In diesem Fall könnte eine Erholung in Richtung 112,85 USD starten. (Analyse vom 15.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:92,15 EUR +0,50% (15.07.2022, 08:49)