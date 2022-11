NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

91,80 USD +0,38% (18.11.2022, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (21.11.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walt Disney: Wechsel in der Chefetage nach dem Rückgang des Aktienkurses und enttäuschenden Quartalszahlen - AktiennewsDie Aktien von Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) sprangen vor der Börseneröffnung um fast 9% in die Höhe, nachdem am Wochenende bekannt gegeben wurde, dass der ehemalige Chairman und CEO Bob Iger als Chief Executive zurückkehrt, während Bob Chapek mit sofortiger Wirkung zurücktritt, so die Experten von XTB.Der Wechsel in der Chefetage erfolge nach einem Rückgang des Aktienkurses von Disney und enttäuschenden Quartalsergebnissen. Iger sei von März 2005 bis Februar 2020 CEO des Unternehmens und von Februar 2020 bis Dezember 2021 Executive Chairman gewesen. Iger habe einen Zweijahresvertrag mit Disney unterzeichnet, um die strategischen Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen und bei der Suche nach einem Nachfolger zu helfen. (News vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:97,75 EUR +9,92% (21.11.2022, 15:18)