Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (18.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Das Management-Team von Walt Disney um Bob Iger habe keine Lust auf aktivistische Investoren im Verwaltungsrat. Das habe die Führung des US-Unterhaltungskonzerns diese Woche ziemlich deutlich gemacht. Das Echo sei heute prompt gefolgt. Wall-Street-Veteran Nelson Peltz habe sich zu Wort gemeldet und sei zum Angriff übergegangen.Altmeister Nelson Peltz (Trian Fund Management) habe sich live bei CNBC zum Interview zuschalten lassen. "Ich kann dem Disney-Verwaltungsrat nicht noch mehr Chancen geben", habe Peltz dort gesagt. Peltz sei seit einigen Quartalen investiert und bezeichne sich selbst als den größten unabhängigen Shareholder bei Walt Disney. Der Auftritt von Peltz dürfe als Reaktion darauf gewertet werden, dass Walt Disney diese Woche seine Kandidaten-Liste für den Verwaltungsrat vorgelegt habe. Über diese solle auf der Hauptversammlung abgestimmt werden. Vertreter der aktivistischen Investorengruppen gestanden, die sich seit einiger Zeit bei Walt Disney tummeln würden, seien nicht auf der Liste. Für Peltz, der selbst einen Platz habe wollen, offenbar - wenig überraschend - eine Kampfansage.Von Walt Disney habe es geheißen, Peltz verfüge nicht über ausreichend Erfahrung. Und überhaupt: Man wisse selbst genau, was zu tun sei. Peltz wiederum habe nun die Erfahrung und Erfolgsbilanz des Walt Disney-Teams infrage gestellt. Die Walt Disney-Aktie habe auf allen Zeitebenen schlechter als der S&P 500 performt. Trian habe dagegen mit Peltz wie wohl keine andere Organisation Erfahrung in Boards gesammelt und könne dort zudem eine Erfolgsbilanz vorweisen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: The Walt Disney Company.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link