Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

75,28 EUR -0,07% (08.09.2023, 11:46)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

80,57 USD -0,51% (07.09.2023, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.09.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin zu kaufen.Q3 2023: Das Medienunternehmen habe die Erwartungen für den Gewinn je Aktie übertreffen können, dieser sei aber trotzdem niedriger als im Vorjahr gewesen. In der Streaming-Sparte sei es erneut zu einem operativen Verlust i.H.v. rund USD 500 Mio. gekommen. Dieser sei aber nur mehr halb so hoch wie im Vorjahresquartal und geringer als erwartet gewesen. So habe Disney auch hier die Erwartungen der Analyst:innen übertreffen können.Streaming: Disney habe im Rahmen des letzten Quartalsberichts bekannt gegeben, seine Preise für die Streaming-Plattformen Disney+ und Hulu anheben zu wollen. Somit ziehe das Unternehmen in Sachen Preissteigerung den Konkurrenten Netflix, Peacock und Paramount+ nach und bitte seine Abonnent:innen der werbefreien Tarife nun verstärkt zur Kassa. Der Preis für eine Disney+-Mitgliedschaft in den USA werde folglich um satte 27% angehoben, während die werbefreie Nutzung von Hulu künftig um 20% teurer werde. Das Unternehmen versuche dadurch den, im Vergleich zur Konkurrenz, niedrigen ARPU zu erhöhen. Gerade für Hulu sei es wichtig profitabel zu sein, könnte Disney im Jahr 2024 doch dazu verpflichtet werden, 33% der Aktien welche derzeit noch nicht im eigenen Besitz seien, von Comcast zu kaufen. Die Bewertung von Hulu sei dabei vertraglich auf mindestens USD 27,5 Mrd. festgesetzt.Fernsehsender: Das eher "aussterbende" Medium liefere immer noch kalkulierbare Gewinne. Disney verdiene dabei durch Lizenz Gebühren sehr gut. Gerade der Sportkanal ESPN habe somit erneut überzeugen können und gehöre damit zu den Gewinntreibern des Unternehmens. Dies liege unter anderem auch an der Marktmacht, die ein solcher Sportkanal mit sich bringe. Der Kabelprovider Spectrum habe dies vor kurzem am eigenen Leib gespürt. Streitigkeiten über die Tarife hätten Disney zu einer Sperre der Aussendung von wichtigen Spielen veranlasst, was zu einer Welle von Beschwerden an Spectrum geführt habe. Hier sitze Disney klar am längeren Hebel. Ebenso erweise sich die Transformation des Fernsehsenders ESPN hin zu einem weiteren Streamingangebot nur als eine Frage der Zeit. Eine mögliche Umsetzung scheine ab 2025 wahrscheinlich, denn dann würden die erworbenen Senderechte zur NBA ablaufen. Des Weiteren sei in der letzten Woche von Disney bekannt gegeben worden, dass man mit Amazon eine strategische Partnerschaft für den Sportkanal in Betracht ziehe.Werbeeinnahmen: Durch das Anbieten zusätzlicher Abo-Modelle, in denen Werbung geschalten werde, aber die dafür billiger angeboten würden, versuche Disney seine Einnahmen weiter zu steigern. Das Unternehmen habe weiters Pläne offengelegt, Cricket Spiele gratis für den indischen Markt zu übertragen, um die gesunkenen Nutzerzahlen auf der Halbinsel wieder zu steigern. Viele Inder hätten ihr Disney+ Hotstar Abo gekündigt, weil die "Indian Premier League Cricket" (IPL) auch kostenlos auf JioCinema verfolgt werden könne. Durch die Freihaus-Übertragungen erhoffe sich Disney erneuten Nutzerzuwachs und steigende Werbeeinnahmen.Filme & Serien: Der zweite Teil der Avatar Serie "Avatar: The Way of Water" sei ein riesiger Erfolg gewesen. Die lang ersehnte Fortsetzung des Hit-Films habe mit USD 2,32 Mrd., den dritthöchsten Ertrag aller Zeiten eingespielt. "Guardians of the Galaxy 3" könne ebenfalls als großer Erfolg betrachtet werden. Der im Mai erschienene Film habe bisher rund USD 850 Mio. eingespielt und stelle somit den dritterfolgreichsten Film des Jahres 2023 dar.Hollywood Streik: Der immer noch anhaltende Streik von Schreibern & Schauspielern aus der Filmbranche verzögere Dreharbeiten. Aufgrund von Ängsten durch Künstliche Intelligenz ersetzt zu werden würden die Angestellten schon seit einigen Wochen ihren Dienst verweigern. Es gehe zum einen darum, ob man als Schausteller:in ein Recht auf die Verwendung seiner Bilder habe oder ob diese durch eine einmalige Zahlung an den Konzern übergehen würden. Zum anderen gehe es auch um das Problem, dass eine generative KI das Schreiben von Serien und Filmen übernehmen könnte. Dies würde den Film- und Serien-Produzenten natürlich enorme Kosten sparen, aber auch unzählige Leute ihren Job kosten. Es bleibe abzuwarten, wie sich dieses Thema weiter entwickeln werde. Da dadurch zurzeit viele Projekte stillstünden, spare Disney hier Ausgaben ein.Ron DeSantis: Die Streitigkeiten zwischen Disney und dem Gouverneur von Florida Ron DeSantis könnten noch zu weiteren Problemen führen. Der Disput sei aufgrund von divergierenden Meinungen über Trans-Rechte und -Sichtbarkeit entstanden. DeSantis habe den Medienkonzern durch eine Reduktion der Sonderrechte des Vergnügungsparks in Florida abgestraft.Ausblick: Das Traditionsunternehmen versuche sich immer wieder neu zu erfinden. Dazu gehöre auch die Streaming-Plattformen zu verbessern und umzustrukturieren. Der Konzern plane auch das erfolgreiche Freizeitpark-Geschäft, sowie die Produktion neuer Blockbuster voranzutreiben. In Zahlen spiegele sich dies folgendermaßen wider: Die Umsatzerwartung für das nächste Quartal werde von Analyst:innen bei USD 89 Mrd. erwartet. Was einem Plus von etwa 6% entspreche. Für den Gewinn je Aktie für das gesamte Geschäftsjahr werde eine Zunahme von USD 3,53 in GJ 22 auf USD 3,72 in GJ 23 erwartet.Trotz einiger schwierigen Themen in der jüngsten Vergangenheit zeige Walt Disney immer noch viel Potenzial nach oben. Die Etabliertheit der Marke, sowie konstruktive Initiativen, um das Streaming-Thema zu lösen, gepaart mit soliden Erträgen aus dem Freizeitparkgeschäft, würden die Erwartungen treiben. Deshalb erachte Frank die Aktie nach wie vor als zu günstig.Somit bestätigt Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung für die Walt Disney-Aktie, reduziert jedoch das Kursziel auf USD 114. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum Sektor sowie zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 08.09.2023)