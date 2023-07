Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Fans von Marvel und Star Wars müssten ihre Erwartungen zurückschrauben. Man werde weniger produzieren und günstiger als zuvor geplant, habe Disney-Chef Bob Iger am Donnerstag im US-Sender CNBC gesagt. Speziell Marvel sei mit den vielen Serien für den hauseigenen Streamingdienst Disney+ überlastet worden.Insgesamt habe Disney zu viel Geld für die Produktion von Streaming-Inhalten ausgegeben, ohne genug auf die Profitabilität zu achten. Iger, dessen Vertrag gerade um weitere zwei Jahre bis Ende 2026 verlängert worden sei, habe sich zu radikalen Veränderungen bei dem Konzern bereit gezeigt. So habe er ausdrücklich infrage gestellt, dass das klassische TV-Geschäft mit der Senderkette ABC auf lange Sicht ein Teil von Disney bleiben werde. Der Umbruch im linearen Fernsehen sei noch viel größer, als er erwartet habe, so Iger.Am Sportfernsehen wolle Iger aber festhalten und den US-Sportsender ESPN definitiv aus den Kabel-TV-Abos herausbrechen und wie Disney+ direkt an Verbraucher anbieten. Auch in den Film- und TV-Studios sowie den Freizeitparks sehe er weiter großes Potenzial.Das lineare Fernsehgeschäft in Disneys Heimatmarkt leide darunter, dass die Werbedollar ins Netz abfließen und mehr Verbraucher ihre Kabel-TV-Verträge kündigen und zu Streamingdienst-Diensten abwandern würden.Im Streaming-Geschäft herrsche scharfe Konkurrenz: Der Platzhirsch Netflix, Disney, Amazon, Apple und andere Player würden um Nutzer kämpfen. Dabei würden auch günstigere Abo-Modelle mit Werbung inzwischen eine größere Rolle spielen. Bei Disney+ hätten die Abonnements mit Werbung inzwischen 40 Prozent der Neuzugänge ausgemacht, habe Iger gesagt.Der Konzern müsse deutlich Gas geben, um wieder auf den Erfolgspfad zurückzukehren. Bisher habe auch Bob Iger nicht für den erhofften großen neuen Schwung sorgen können.Ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf, Anleger warten eine klare Trendwende ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2023)