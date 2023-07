Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Bob Iger bleibe bis 2026 Walt-Disney-Chef - wickele er am Ende den Verkauf des Unternehmens ab? Davon sei Needham-Analystin Laura Martin weiterhin überzeugt. Eigenständig zu bleiben sei für den Konzern nicht mehr besonders sinnvoll, so die Expertin. Für die Aktionäre würde ein Kauf eine schöne Prämie bringen."Ich halte es für wahrscheinlich, dass Walt Disney übernommen wird - und zwar innerhalb der kommenden drei Jahre", so Martin laut thestreet.com. "Die Übernahmeprämien liegen bei Medienunternehmen in der Regel bei 30 bis 40 Prozent über dem Börsenkurs." Martin habe bereits im März geschrieben, dass eine Übernahme von Walt Disney nur logisch sei, v.a. für Apple. "Apple hat 1,3 Milliarden Kunden. Disney erreicht jedes Jahr 570 Millionen Menschen", so Martin in ihrer Studie. "Die Kombination von beidem würde für Apple eine Aufwertung von 15 bis 25 Prozent bedeuten."Walt Disney wäre ein Schatz für Apple, zum einen wegen seiner riesigen Contentbibliothek, zum anderen wegen der Verbraucherdaten. Diesem Punkt stimme "Der Aktionär" Laura Martin zu. Vor allem das Streaminggeschäft würde mächtig Auftrieb erfahren. Aber was sollte Apple mit den Themenparks anfangen? Hier käme nur ein Verkauf in Frage. Aber passe das zu Apple - ein Unternehmen, und dann noch einen Koloss wie Disney, für viel Geld zu kaufen und dann zerschlagen? Nein.Die Anleger sollten bei Walt Disney also lieber darauf achten, ob sich die Geschäfte verbessern würden statt auf eine Übernahme zu hoffen. Der Konzern habe eine Menge Baustellen und bislang habe Iger keinen richtigen Plan, dass sich in absehbarer Zeit etwas zum Positiven verändere.Bei Walt Disney sei man trotzdem von Iger überzeugt. Der Vertrag des 72-Jährigen sei am Mittwoch um zwei weitere Jahre bis Ende 2026 verlängert worden.Walt Disney habe in den vergangenen Monaten die Erwartungen enttäuscht - die Aktie sei folglich unter den Stoppkurs des "Aktionärs" gefallen. Eine Übernahme - zumindest durch Apple - sei Stand jetzt nicht sehr wahrscheinlich. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Andreas Deutsch von Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)