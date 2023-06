Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (29.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Nach der aufsehenerregenden Rally von Tech-Werten wie Apple, NVIDIA und Tesla im ersten Halbjahr würden Anleger zunehmend auf die möglichen Gewinner des zweiten Halbjahres spekulieren und dabei v.a. auf Aktien setzen, die vor einem Turnaround stünden und eine ähnliche Aufholjagd auf das Parkett zaubern könnten. Ganz vorne mit dabei sei PayPal, aber auch das Papier von Walt Disney erhalte diesbezüglich immer mehr Aufmerksamkeit.Teils um Jahre verschobene Kinostarts, die Abgänge von zwei Vorständen und jetzt noch der enttäuschend verlaufende Kinostart des neuen Pixar-Films Elemental (bei Produktionskosten von 200 Mio. USD seien weltweit bislang nur 128 Mio. USD eingespielt worden) seien kaum Garanten für positive Aufmerksamkeit und schon gar nicht für Zuversicht. Dessen ungeachtet werde Walt Disney aber immer häufiger als möglicher Kandidat für eine Aufholjagd genannt. Vor allem in reichweitenstarken Anlegerforen mit teils mehreren Millionen Usern (darunter auch aber nicht nur der berüchtigte Subreddit WallStreetBets) und auf Social-Investing-Plattformen sei der Name der Aktie in den vergangenen Tagen zunehmend oft gefallen. Tatsächlich lasse sich am Optionsoptionsmarkt bereits seit einigen Tagen ein weit überdurchschnittliches Interesse v.a. auf der Call-Seite feststellen. Hier würden Anleger ihren Worten also Taten folgen lassen.Walt Disney weise einige Gemeinsamkeiten mit PayPal auf: Beide seien international bekannt, hätten Hunderte Millionen Fans bzw. User, würden in den vergangenen zwei Jahren auf katastrophale Kursentwicklungen zurückblicken, seien moderat bewertet und würden in den vergangenen Wochen und Monaten eine deutliche Verlangsamung ihrer Abwärtstrends sowie erste Bodenbildungen zeigen. Das mache die Aktien auch für eine technische Trendwende zunehmend interessant.Auf der Suche nach Rendite dürften Anleger im zweiten Halbjahr vermehrt Turnaround-Kandidaten in den Blick nehmen. Der Walt Disney komme der um eine Bodenbildung ringenden Aktie das gerade recht.Durch die erhöhte Aufmerksamkeit nicht gelöst würden aber die operativen Herausforderungen, vor denen Walt Disney stehe. Wirklich gut laufe es aktuell nur im Park-Geschäft, das genüge den Ansprüchen der Wall Street jedoch kaum, wie der Chart zeige. Ohne zumindest erste Verbesserungen in den übrigen Geschäftsfeldern bleibe die Aktie daher spekulativ und nur etwas für Antizykliker, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link