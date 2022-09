Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

99,40 EUR -0,53% (28.09.2022, 13:19)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

99,61 EUR -2,11% (28.09.2022, 13:02)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

95,85 USD -2,31% (27.09.2022, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (28.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Das Kinogeschäft des US-Konzerns boome, die Fans seien ganz heiß auf die Avatar-Rückkehr. Anleger schienen davon jedoch wenig beeindruckt. Die Walt Disney-Aktie setze ihre Talfahrt weiter fort. Sie steuere sogar gefährlich nahe auf eine wichtige Unterstützung zu.Die Walt Disney-Aktie habe am gestrigen Dienstag mit 95,85 USD geschlossen. Damit notiere sie 24% unter dem August-Hoch bei 126,48 USD, denn seither stecke sie im Abwärtstrend fest. Nun gelte es, die 100-Tage-Linie bei 105,63 USD wieder zurückzuerobern. Andernfalls drohe ein Absturz auf das Juli-Tief bei 90,23 USD. Halte diese Unterstützung nicht, müsse man mit weiteren Verlusten rechnen.Für die Analysten sei das eingetrübte Chartbild derzeit kein Anlass, an den Kurszielen zu schrauben. Sie seien weiter bullish. Von den insgesamt 35 Experten würden 30 die Aktie zum Kauf empfehlen und fünf in ihr eine Halteposition sehen. Der durchschnittliche Zielkurs liege bei 148,50 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: